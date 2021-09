Ministro de Desarrollo, Raúl Romero está hospitalizado

El ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero está hospitalizado.

Raúl Romero, titular del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), se vio envuelto en un escándalo de tipo sexual en mayo pasado, desde ese momento sus apariciones públicas se han limitado.

Ha sido hasta la noche del miércoles 1 de septiembre cuando se informó que padece quebrantos de salud.

Walter Gómez, vocero del Mides, confirmó que Romero ingresó a un hospital a las 17 horas de este miércoles.

El diagnostico preliminar es que sufrió una descompensación diabética, además padece dengue.

Gómez mencionó que el ministro no está contagiado de Covid-19.

Foto comprometedora

El escándalo surgió por una publicación en la sección de "El Peladero" de elPeriódico donde se publicó una fotografía en la que se afirma aparece Raúl Romero, rodeado de tres mujeres sin ropa.

La imagen, cita el medio, habría sido captada en una fiesta sexual en un inmueble de la zona 14.

Romero se pronunció por la foto comprometedora rechazando la publicación. "No es ni una nota periodística. Es un escrito apócrifo. No comprendo por qué se ataca la vida privada y la familia de los funcionarios y no su labor de la cartera", dijo Romero en un derecho de respuesta que publicó en redes sociales.