Salud dice que aún no harán pruebas masivas de Covid-19

El ministro de Salud, Hugo Monroy, declaró en conferencia de prensa que aún no es el momento de realizar las pruebas masivas para detección de coronavirus, aunque días atrás el mismo presidente, Alejandro Giammattei, dijo que cuando se detectara el primer caso comunitario se iniciaría con esas acciones.

“ Aún nos encontramos en la fase 2 que es de contención. Cuando sea la fase 3 de mitigación es cuando nosotros debemos hacer las pruebas masivas ” Hugo Monroy , ministro de Salud

El funcionario aseguró que hay capacidad para que el Laboratorio Nacional de Salud haga 200 pruebas al día, sin embargo, "no le puedo decir cuántas pruebas hacemos, porque depende de la evolución del virus. Hemos tenido días de 3, 4 o 9"n mencionó.

Carlos Sandoval, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, insistió en que no realizarán pruebas innecesarias a personas que no tengan síntomas o que no tengan nexos epidemiológicos con extranjeros, o que realizaron viajes.

Informó que, actualmente, hay unas 11 mil 500 personas en cuarentena y que, dependiendo de la evolución de cada uno, se van haciendo las pruebas.

También dio a conocer que hospitales privados empezarán a realizar las pruebas. Confirmó que se trata de los hospitales Herrera Llerandi, La Esperanza, Centro Médico y El Pilar.

El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Carlos Sandoval, aseguró este domingo que Guatemala se encuentra en la fase 2, conocida como contención "para enfrentar la situación".

(Foto: Wilder López/Soy502)

Sandoval agregó: "nos encontramos en el tiempo más delicado, porque el virus se puede expandir más fácil a otras personas", y reiteró el llamado a utilizar las medidas de higiene y uso de mascarilla "para mitigar la transmisión".