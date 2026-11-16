La joven tenista rusa Mirra Andreeva ascendió este lunes al segundo lugar de la clasificación mundial de la Asociación de Tenis Femenino (WTA por sus siglas en inglés).
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Su nuevo puesto llega tras ganar el domingo el Torneo de Maestras de Indian Wells, que le puso punto final a la temporada 2026 en el circuito femenino de tenis.
Andreeva ahora está a solo 293 puntos de la kazaja Elena Rybakina, actual número 1 del mundo, y más de 1100 unidades arriba de la bielorrusa Aryna Sabalenka, relegada a la tercera plaza.
A sus 19 años, la oriunda de Krasnoyarsk (Siberia) conquistó en California el segundo gran título de su carrera, tras ganar el de Roland Garros este año.
La joven rusa podría llegar a la cima de la clasificación mundial si tiene un buen desempeño en el Abierto de Australia, que se disputará a inicios de 2027 y marcará el inicio de la temporada.
El otro cambio en el Top 10 afecta a la checa Linda Noskova, que adelanta a su compatriota Karolina Muchova y asciende al séptimo puesto mundial.
*Con información de AFP