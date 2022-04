Chef que ayudó en Guatemala a víctimas de Eta e Iota sufrió ataque ruso en Ucrania

Al menos cuatro personas resultaron heridas luego de un ataque en las cocinas de la organización World Central Kitchen, del famoso chef José Andrés, quien estuvo en Guatemala tras el paso de Eta e Iota.

Las cocinas de la ONG World Central Kitchen, que se dedican al abastecimiento de comida en todo el mundo después de desastres naturales, fue el centro de un ataque ruso durante la noche del Sábado de Gloria.

Un misil ruso impactó en la zona donde se encuentra la organización sin fines de lucro y cuatro miembros del equipo del chef José Andrés, resultaron ilesos.

Luego del paso de las tormentas Eta e Iota, que dejaron miles de damnificados en Guatemala y Honduras, el chef José Andrés instaló un campamento, con un equipo de 200 voluntarios que prepararon y trasladaron comida a las áreas más complicadas, incluyendo Punta de Palma, en Izabal.

Our @WCKitchen partners of El Faro in Izabal, Guatemala heading from Punta de Palma to Puerto Barrios to deliver meals as the rains of #Iota arrive...Whatever it takes to get the food to the people! #ChefsForGuatemala pic.twitter.com/L6xC2JHm8Y — José Andrés (@chefjoseandres) November 17, 2020

Ahora uno de los campamentos instalados en Járkov, Ucrania, fue víctima de la ofensiva rusa, tras caer un misil en el lugar.

El ataque fue confirmado por el propio chef a través de sus redes sociales luego que uno de sus colaboradores, Nate Mook, lo publicara en sus redes sociales.

"Una actualización que esperaba no tener que hacer nunca. Estoy en un restaurante de World Central Kitchen en Kharkiv, donde hace menos de 24 horas me reuní con su increíble equipo. Hoy, un misil se clavó. Cuatro empleados resultaron heridos. Esta es la realidad aquí: Cocinar es un acto heroico de valentía", escribió Mook.

Además indicó que, pese al ataque, su labor en el lugar no se detendrá y que se están trasladando todos los productos alimenticios del restaurante no dañados para seguir en su labor.

The work doesn’t stop! Today, the restaurant team is moving all food products & non-damaged equipment to another kitchen location in Kharkiv. The injured staff are doing well—and all the team here wants to continue cooking. Truly in awe at the bravery of our @WCKitchen partners! pic.twitter.com/O5zayN0WOJ — Nate Mook (@natemook) April 17, 2022

El chef José Andrés, líder de la organización replicó su mensaje y escribió: "¡Héroes de la comida todos ellos! Alivio que hasta el momento solo fueron 4 heridos... orando por ellos! WCK estamos en Ucrania pero los ataques rusos deben detenerse contra los edificios civiles, mercados, iglesias, escuelas, etc.".

Luego de enterarse del ataque, el presidente de España, Pedro Sánchez, aseguró que se puso en contacto con el chef José Andrés para desear una pronta recuperación a los heridos y para solidarizarse la labor que realizan en Ucrania.

He contactado con @chefjoseandres para desear una pronta recuperación a los miembros de @WCKitchen heridos en Járkov. Gracias por la inmensa y solidaria labor que realizáis para ayudar a paliar los efectos de esta cruel guerra. España seguirá completamente volcada con Ucrania. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 17, 2022

La ciudad de Jarkov, donde fue el ataque, es la segunda que más ha sufrido los embates de la invasión rusa, por lo que el lugar se ha quedado casi vacía y privada de suministros.

La cocina solidaria de José Andrés instaló furgones en diferentes puntos de Ucrania y en varias ciudades polacas para llevar alimentos a los refugiados y a los afectados por la invasión.