Miss Canadá se reencuentra con su madre africana luego de 21 años (video)

Miss Universe Canadá vivió un emotivo momento junto a su madre luego de 21 años de no verse.

Las lágrimas y las emociones se mezclaron bajo la mirada de la comunidad africana, que conoció a la modelo, cuando llegó de visita a su lugar de origen.

A través de sus redes sociales, Nova Stevens, representante de la belleza del país del norte, publicó un video donde abraza a su mamá, mientras algunos vecinos y acompañantes de la joven, la rodean.

"Las palabras no pueden explicar cómo me siento en este momento. Haré todo lo posible para expresar todas estas emociones que estoy encarnando actualmente", inició en su texto, donde contó la historia de cómo migró a Canadá para tener una vida mejor, pagando el precio de separarse de los suyos.

"Me ha llevado 21 años reunirme con mi familia. Estar separada y vivir sola, sin mi familia no ha sido fácil para mí; tampoco ha sido para ellos. Mi fuerza viene de mi familia. Son algunas de las personas más fuertes que conozco. Mi madre. Ni siquiera tengo suficientes palabras para describir lo increíble, fuerte y hermosa que es. Si puedo ser la mitad de la mujer que es mi madre, seré extremadamente feliz", afirmó.

"Que un padre envíe a un hijo por su cuenta, es uno de los mayores sacrificios. Mis padres se arriesgaron y me enviaron a Canadá para tener la oportunidad de tener una vida mejor. Fuimos apartados durante muchos años, pero el vínculo nunca se desvaneció. Siempre estuvo ahí y hoy vi y sentí la fuerza y ​​el amor de mi familia tanto de cerca como de lejos. Sentí la presencia de mis antepasados. Estoy feliz y triste a la vez. Feliz: porque finalmente pude ver y abrazar a mi familia y decirles 'TE AMO' en persona. Triste: por las condiciones en las que viven", explicó, pues sus padres son refugiados de guerra.

"Mi madre salió del campamento de Naciones Unidas, el 21 de enero de 2021 después de 8 años de estar atrapada allí debido al conflicto en Sudán del Sur. El hecho de que haya podido salir con vida es un milagro en sí mismo. Escuchar las historias que me contaba y saber que una vez intentaron quemarla viva me aterrorizó. Hubo momentos en que no escuché de ella y pensé en el peor de los casos porque era muy común perder a seres queridos durante ese tiempo. Realmente creo que Dios hizo que todo esto sucediera. Dios la sacó y me trajo de regreso a ellos. Siempre estaré agradecida con todos los que han sido fundamentales para hacer realidad mi sueño. Ethiopian Airlines Canada @ethiopianairlinescanada muchas gracias por traerme de regreso a mis raíces", dijo y agradeció a quienes la han ayudado en Canadá.

Stevens se llevó la corona como la más bella de Canadá, desde entonces ha enfrentado el racismo y los ataques. La mujer se convirtió en la segunda Miss Canadá de piel oscura en 69 años.

