Miss Colombia denuncia fraude en pleno certamen de belleza

Jesenia Orozco, Miss Colombia, denuncio en pleno certamen de belleza "Miss Global" de un supuesto fraude e irregularidades en el concurso. "Es un fraude... Es inaceptable", gritó.

El concurso se realizó en México en Oaxaca el pasado 18 de enero y mientras se realizaba el evento, las mujeres participantes notaron irregularidades hasta que una de ellas no pudo más y alzó su voz en pleno escenario para denunciar el fraude.

Miss Colombia, Jesenia Orozco, denunció fraude en pleno certamen de belleza. (Foto: Instagram/Jesnia Orozco)

En "Miss Global" participaron mujeres de 60 países y, según medios mexicanos, durante el desarrollo no había ningún problema, pero fue en la etapa de eliminación cuando las dudas surgieron, pues el presidente de la organización, Van Pham, decidió cambios a último momento.

Tras su denuncia, la colombiana se ganó el aplauso y el apoyo de cientos de personas en las redes sociales. (Foto: Instagram/Jesenia Orozco)

Se agregó una candidata más a la ronda de diez semifinalistas y para la siguiente etapa, el organizador decidió que se eligiera a 11 en lugar de cinco. La ganadora del concurso fue Karolina Kokesová, presentante de la República Checa.

... Señorita Colombia se queja de supuesta corrupciòn en el certamen #MissGlobal #Colombia #MissColombia #Misses pic.twitter.com/cI9etcADeP — Lourdes Ubieta (@lourdesubieta) January 19, 2020

En ese momento, Jesenia Orozco, Miss Colombia, no soportó lo que veía y protestó en el escenario frente a las cámaras. Pese a que el presentador no le dio el micrófono, Orozco gritó y se hizo escuchar.

"¡Es un fraude! Hay una corrupción inmensa en México y no es justo, no es correcto lo que están haciendo aquí. Es una falta de respeto para todas las mujeres que están aquí, la falta de dignidad y no lo acepto. Vine a México, primera vez que he estado en México. Me parece una gente linda, una gente hermosa y nos hacen quedar mal a nosotros como latinos", expresó Orozco.

Al tiempo que la joven denunciaba, las otras participantes se aproximaron a ella aplaudiendo y apoyándola. Los organizadores no se han pronunciado por esta protesta.

*Con información de Infobae