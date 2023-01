Ivana Batchelor: "Por mucho tiempo tuve miedo de salir sin maquillaje"Ivana Batchelor habló con los medios acerca de sus planes a su regreso a casa, en su plática comentó que desea ser ella misma y decir a todas que está bien ser natural.

La representante de Guatemala en Miss Universe comentó que este es su último concurso de belleza y ahora se dedicará a sus proyectos personales.

También argumentó que desea ser lo más natural posible, pues desea romper el mito de que se necesita mucho glamour y que está bien ser uno mismo.

"Estoy muy contenta, este fue mi último evento de belleza, ahora quiero poder ser la Ivana más natural posible, por mucho tiempo se me sembró el miedo de salir a la calle sin maquillaje y que la gente se tomara fotos conmigo cuando no estaba arreglada, sin embargo, quiero divulgar que está bien ser uno mismo, uno no siempre se tiene que estar 'full glamur', somos personas, está bien ser natural", expresó.

Así recalcó que tiene antojo de paches y de dormir mucho.

Ivana arribó al país tras Miss Universe el martes 17 de enero y llegará a Quetzaltenango este miércoles 18 por la tarde.

MIRA EL VIDEO: