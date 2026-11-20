Miss Universo Vietnam 2026, Nguyen Quynh Anh perdió su corona en medio de la controversia.
OTRAS NOTICIAS: Adelina Castillo destaca en Puerto Rico rumbo a Miss Universo 2026
La reina de belleza vietnamita fue despojada oficialmente de su título luego de que se filtrara una serie de mensajes privados y presuntos incumplimientos como ganadora. Quynh Anh fue coronada el 2 de octubre de 2026 y perdió su título el 18 de noviembre.
¿Por qué le quitaron la corona la Miss Universe Vietnam 2026?
Según la organización reina de Quynh Anh de 27 años incumplió los acuerdos como Miss Universe Vietnam en varias ocasiones.
La joven siguió aceptando invitaciones para apariciones públicas y compromisos profesionales sin obtener la autorización, además de asistir a un evento en el que se anunció un acuerdo exclusivo con otra agencia, esto interfería con sus responsabilidades y compromisos como titular.
El chat grupal que se filtró
Luego de su elección empezaron a circular capturas de pantalla de las concursantes de Miss Universo Vietnam con comentarios irrespetuosos sobre personas vinculadas al certamen, incluidas otras concursantes y destacadas personalidades de la industria del entretenimiento en Vietnam.
Quynh Anh se disculpó públicamente, reconociendo que sus comentarios habían sido inapropiados y expresando su pesar por lo ocurrido.