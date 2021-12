Miss Universo 2021: así se prepara Dannia Guevara para la final (video)

Dannia Guevara presumió en sus redes sociales como vive las últimas horas antes que inicie la final de Miss Universo.

A pocas horas de llevarse a cabo la final de Miss Universo 2021, Dannia Guevara, la representante de Guatemala, compartió en su cuenta de Instagram una serie de videos en donde dio a conocer que ya está en los últimos ensayos para la gran gala.

La modelo, además, aprovechó para contar que tomó en cuenta las sugerencias de sus seguidores para que optara por utilizar aretes más pequeños, y mostró el peinado que lucirá en su pasarela final, el cual será cabello totalmente lacio. Esto, a diferencia de como acostumbró a lucir durante su llegada a Israel.

Aunque hizo mención de no estar segura que se le vea bien, la representante guatemalteca agregó que ya está preparada para lo que se venga.

"Estaba leyendo sus mensajes el día de la preliminar, que no les había gustado los aretes tan largos, así que los cambié por estos, quedan mejor con el look... Aún estoy viendo lo del cabello liso; siento que no sé si me luce tanto", dijo.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Dannia Guevara Morfin ✨ (@danniaguevara)

¿A qué hora verlo?

También invitó a los guatemaltecos para que puedan ver su desempeño, en uno de los certámenes de belleza más importantes alrededor del mundo.

La última fase de Miss Universo se llevará a cabo este domingo 12 de diciembre. En el país podrá verse en TNT a partir de las 18:00 horas.

Mira aquí el video: