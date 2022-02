Expulsan a modelo de la plaza del Vaticano por usar ropa provocativa

La modelo fue expulsada por no seguir los rigurosos protocolos de vestimenta del Vaticano.

Juju Vieira, una modelo brasileña, manifestó en sus redes sociales que se sintió vulnerada luego de que la expulsaran por su vestimenta de la Plaza San Pedro en Roma.

De acuerdo con la influencer de 34 años, un trabajador se le acercó para decirle que no podía estar en ese lugar vestida así.

"Un señor que trabaja allí se me acercó y me dijo que el lugar era para rezar y que yo no estaba vestida adecuadamente", contó Vieira.

Alegó que ella vistió con un atuendo de invierno y cómodo para poder realizar largas caminatas y que no llegaría a ese lugar con un traje deportivo.

"Una persona con sentido común no visitará el Vaticano con ropa de club. Estaba elegante con mi ropa de invierno, todo combinaba. Fui con ropa cómoda con la que me sentiría cómoda... La comodidad era mi única preocupación", manifestó.

(Foto: captura de pantalla)

El código de vestimenta del vaticano

Ante este suceso, es importante mencionar que el sitio web del Vaticano resalta que no se le permite el uso de blusas sin maga, cortas o ajustadas a las mujeres.

Los hombros deben estar cubiertos, en el caso de utilizar falda o vestido, este debe llegar a la rodilla.

"Por lo general, es una buena idea que las mujeres traigan un chal cuando hagan la visita durante los meses más fríos, así como una chaqueta ligera que se pueda enrollar en una bolsa pequeña y agradable", se lee en el sitio.

Así iba vestida

Sin embargo, la modelo llevaba puesto un vestido corto y ajustado, y además, unas botas que le cubrían los muslos.

Esta situación provocó un debate en redes sociales, hubo quienes dijeron que tuvo que ir vestida más acorde al lugar al que iba a llegar.

Pero otros, se mostraron muy indignados que aún pase esas situaciones.

(Foto: captura de pantalla)

*Con información de Clarín.