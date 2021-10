Moderna promete una vacuna anual contra virus respiratorios (incluyendo el Covid-19)

Moderna trabaja en una vacuna para ser aplicada anualmente y que pueda evitar que varios virus respiratorios (incluyendo el Covid-19) provoquen hospitalizaciones y muertes.

La farmacéutica estadounidense, con sede en Massachusetts, se está preparando para lanzar al mercado una vacuna de acción múltiple que pueda mitigar el impacto de varios virus respiratorios recurrentes como el el Virus Sincitial Respiratorio (RSV), influenza y Sars-Cov-2, entre otros.

"Los virus respiratorios son una de las principales causas de muchas hospitalizaciones y muertes. Creemos que Moderna podría ser el primero en comercializar una vacuna de refuerzo COVID + Flu + RSV. Una sola vacuna para cubrir múltiples virus", dijo Moderna en su cuenta de Twitter este domingo.

Moderna ya ha pronosticado que el Covid-19 podría convertirse en algo semejante a una gripe y que por ello podría ser necesaria una vacuna anual. Otros laboratorios como Pfizer y AstraZeneca también están visualizando ese panorama.

Ante ello, están trabajando en una vacuna que pueda responder ante múltiples virus respiratorios, que son causantes de muchas hospitalizaciones, dado que sus síntomas son muy parecidos a una gripe, los pacientes no suelen buscar la ayuda médica a tiempo, antes que empeore.

El proyecto pretende que la vacuna sea de una sola dosis. Moderna ha desarrollado una de las vacunas mRNA más resistentes contra el Covid-19, logrando alcanzar la mayor eficacia frente a las otras.