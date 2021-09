Moderna solicita autorización para una tercera dosis de su vacuna

De acuerdo con los análisis el refuerzo incrementó los niveles de anticuerpos neutralizantes contra variantes como delta.

Moderna anunció el miércoles haber iniciado la presentación de una solicitud a la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos (FDA) para que autorice la aplicación de un refuerzo de su vacuna anticovid, luego de que un ensayo mostrara que produce un significante aumento de anticuerpos contra las variantes.

Una tercera inyección de la vacuna, conocida como mRNA-1271, fue inoculada a 344 participantes de un estudio seis meses después de la segunda dosis.

Las primeras dos dosis fueron de 100 microgramos y la tercera de 50.

El análisis mostró que el refuerzo incrementó los niveles de anticuerpos neutralizantes contra variantes preocupantes, incluyendo la delta, ultracontagiosa y detectada por primera vez en India.

"Seguimos comprometidos en adelantarnos al virus y seguir la evolución de la epidemiología del SARS-CoV-2", dijo en un comunicado Stephane Bancel, director general de la empresa.

La compañía precisó que también planea enviar solicitudes a la Agencia Europea del Medicamento (EMA) y otras autoridades regulatorias en los días por venir.

La administración del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ofreció terceras dosis de vacunación a las personas que padecen inmunodepresión y prevé refuerzos para cualquier persona elegible, ocho meses después de la segunda inyección.

Esta decisión ha dejado desconcertados a muchos expertos en salud, porque aunque hay pruebas de que la eficacia de la vacuna está disminuyendo contra la infección, se ha mantenido en gran medida estable contra la hospitalización y muertes, propósito para el que fueron creadas las vacunas.