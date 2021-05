Roberto Molina Barreto informa que Gloria Porras no tiene antejuicio

La comisión pesquisidora del Congreso, que conoce el antejuicio contra Gloria Porras, recibió un informe del actual presidente de la Corte de Constitucionalidad.

EN CONTEXTO: Gloria Porras salió del Congreso sin ser juramentada como magistrada de la CC

El presidente de la Corte de Constitucionalidad (CC), Roberto Molina Barreto, envió un informe a la comisión pesquisidora que conoce las solicitudes de antejuicio en contra del magistrado de la CC, José de Mata Vela, y de la magistrada electa, Gloria Porras.

En el documento, Molina Barreto informa que Porras no goza del derecho de antejuicio.

"Quienes gozan de antejuicio son los magistrados de la CC y, para tener la calidad, el profesional designado debe ser juramentado y tomar posesión del cargo, situación que no ocurre con la profesional Gloria Patricia Porras Escobar, quien no fue juramentada y, por ende, no ha tomado posesión del cargo, por lo que actualmente no ostenta el cargo de magistrada de esta Corte, de ahí que no goza de antejuicio", señaló Molina Barreto en el informe.

Consulta el informe enviado por Molina Barreto:

El Consejo Superior de la Universidad de San Carlos eligió a Porras para integrar un nuevo período de la CC. Sin embargo, no fue juramentada junto a los demás magistrados de CC, debido a que se dio con lugar un amparo que impidió que tomara posesión.

Actualmente, Porras se encuentra en Estados Unidos mientras que en el Congreso se desarrolla el proceso de antejuicio por la denuncia presentada contra ella y de Mata Vela.