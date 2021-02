El momento viral del show de "The Weeknd" en el Super Bowl

El cantante canadiense de R&B "The Weeknd" actuó en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de esta temporada de la NFL, el cual se llevó Tampa Bay Buccaneers de la mano de Tom Brady.

Durante el criticado show hubo un momento que llamó la atención de miles de personas en el mundo. Lo capturaron y lo viralizaron en las redes sociales comparándolo con aspectos cotidianos de la vida.

"The Weeknd" tomó una cámara y se grabó a sí mismo, como si fuera un celular, y caminó por unos pasillos cerrados a toda velocidad como buscando una salida. El movimiento de la cámara, la expresión del cantante y la velocidad, que mareó a algunos, provocó el momento más incómodo de la presentación y por lo tanto el que más burlas acumuló.

Los memes abundaron y algunos comentaron: “Es como ver a papá haciendo un FaceTime”. Mira aquí algunos de los que invaden las redes:

pic.twitter.com/sCCADYeCBE — Skeeter (@Skeeter696969) February 8, 2021

When your parents try to talk to you on FaceTime pic.twitter.com/gXMpjOKe6L — Matt Harmon (@MattHarmon_BYB) February 8, 2021

Nobody:



The Weeknd: pic.twitter.com/jNMnzdwwQw — SportsNation (@SportsNation) February 8, 2021

The Chiefs looking for their offense at halftime of the #SuperBowl pic.twitter.com/p6pNYHhsDM — Thor Nystrom (@thorku) February 8, 2021

Leaving the camera on selfie mode accidentally pic.twitter.com/6qftEZLTWO — Ronnie 2K 2K21 (@Ronnie2K) February 8, 2021

How Dads take selfies pic.twitter.com/yLsLbgF3jh — Jeff Eisenband (@JeffEisenband) February 8, 2021

*Cuando me dicen que el brownie no pega*

Yo en mi cuarto:#TheWeeknd #SuperBowl #HalfTimeShow pic.twitter.com/CAUE8ha03F — Alejandrozc021 (@Alejandrozc021) February 8, 2021

Yo, buscando la mascarilla que ya voy tarde... pic.twitter.com/dX01X20KUK — El Arqui (@ElArquitepto) February 8, 2021