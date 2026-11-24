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Conoce la historia del monumento al terremoto de 1976 en Estanzuela, Zacapa, levantado justo donde la falla del Motagua partió la carretera en dos y que hoy sufre el abandono.

Un año después del terremoto de 1976, la fundación Club Leones levantó un monumento en el km 139 de la ruta a Río Hondo, para recordar a las víctimas de la tragedia.

Este se ubica en Estanzuela, Zacapa, a la orilla de la ruta hacia la aldea Chispán (aproximadamente en el kilómetro 140, tramo de Río Hondo hacia la cabecera departamental de Zacapa).

El memorial fue erigido justo en el sector donde la falla geológica del Motagua atravesó y desplazó físicamente la cinta asfáltica durante el sismo.

Así lució el centro del municipio la mañana del 4 de febrero de 1976. (Foto: Juan Carlos Aquino)

Contexto histórico y ubicación

La madrugada del 4 de febrero del año mencionado, un terremoto de magnitud 7.5 sacudió Guatemala tras la activación de la falla del Motagua.

En el oriente del país, el sismo provocó severos daños en la infraestructura y decenas de víctimas mortales.

La línea férrea, en jurisdicción de Gualán, también sufrió daños por el terremoto. (Foto: Juan Carlos Aquino)

El sismo duró solo 39 segundos, pero fue suficiente para acabar con la vida de 23 mil personas, dejar heridas a otras 77 mil y a 1.2 millones de damnificados en todo el país, según datos oficiales del gobierno de la época y registros históricos del Insivumeh.

En el municipio de Estanzuela (específicamente alrededor del kilómetro 140 de la ruta que conduce de Río Hondo hacia la cabecera departamental de Zacapa y en el tramo hacia la aldea Chispán), el movimiento telúrico partió la cinta asfáltica. El desplazamiento lateral del terreno dejó una huella física muy evidente de la falla geológica.

El monumento se encuentra en el km 139 de la carretera que conduce a Río Hondo. (Foto: Juan Carlos Aquino)

Debido a que este tramo carretero se convirtió en uno de los testimonios visuales más impactantes de la fuerza del terremoto en el oriente guatemalteco, autoridades y pobladores decidieron construir el monumento conmemorativo justo a la orilla de la ruta donde ocurrió el desplazamiento

El vecino Santiago Salguero contó que esa madrugada hacía guardia en la Policía de Escuintla. “No había transporte, me tocó venirme a pie para Zacapa durante tres días, porque había puentes destruidos", recuerda.

"Al llegar a donde hoy está este monumento, vimos que la carretera estaba abierta a la mitad; la brecha tenía tres metros de profundidad y dos de ancho. Fueron momentos difíciles”, detalló.

A un lado del monumento se edificó esta plaqueta para recordar a las víctimas. (Foto: Juan Carlos Aquino)

Significado y transformación del municipio

Homenaje a las víctimas: El monumento funciona como un recordatorio de la tragedia que enlutó a Estanzuela y al país entero, honrando la memoria de las personas que perdieron la vida.

El monumento funciona como un recordatorio de la tragedia que enlutó a Estanzuela y al país entero, honrando la memoria de las personas que perdieron la vida. Reconfiguración urbana: Tras la destrucción provocada por el terremoto, muchas familias de las comunidades rurales más golpeadas de Estanzuela emigraron hacia el área urbana. Este fenómeno impulsó la creación y el crecimiento de nuevos sectores residenciales en el municipio, como La Ciénaga, la colonia Valle del Motagua y la zona de la Mofang.

Estos son los restos de una casa que fue destruida por el sismo. (Foto: Juan Carlos Aquino)

En abandono

En la actualidad, el monolito está en el abandono, ha sido pintado con grafitis y a su alrededor está sucio.

“Todos los días paso por el lugar y he visto cómo algunos tiran basura y defecan atrás del monumento. Es triste observar eso, porque este es un lugar para recordar a quienes murieron la madrugada del 4 febrero del 76”, expresó el conductor Samuel Ramírez.

Por su parte, el lugareño Victor Gómez dijo: "Fue una madrugada trágica, donde murieron conocidos; el monumento debería estar limpio porque es especial".