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Conoce la historia del Monumento a la Marimba en Quetzaltenango, una obra creada en 1978 por Rodolfo Galeotti Torres para honrar al instrumento nacional y a la mujer altense.

En Quetzaltenango, la marimba también tiene un espacio dedicado a reconocer su importancia como parte de la identidad cultural guatemalteca.

Se trata del Monumento a la Marimba, una obra escultórica del maestro Rodolfo Galeotti Torres, que rinde homenaje al instrumento nacional, a sus intérpretes y a la tradición musical que ha acompañado a distintas generaciones.

La escultura fue creada en 1978 por Galeotti Torres, uno de los artistas guatemaltecos más destacados de su época, originario de Quetzaltenango.

El monumento tiene una altura de más de 4 metros. (Foto: cortesía)

A través de esta obra, el escultor buscó representar el valor de la marimba como una expresión de la cultura nacional y reconocer a quienes han contribuido a mantener viva su música, desde compositores hasta virtuosos marimbistas.

El monumento también constituye un reconocimiento a las raíces culturales de la región y a la herencia de la cultura maya, elementos que han influido en la identidad de los pueblos guatemaltecos.

Foto captada cuando se daban los últimos detalles en la colocación del monumento. (Foto: Autor desconocido)

La obra destaca por sus detalles artísticos y por la manera en que integra dos elementos representativos: la marimba y la figura de una mujer quetzalteca.

Esta figura femenina fue incorporada por el escultor como un homenaje a las mujeres de su ciudad natal. De acuerdo con los antecedentes de la obra, el diseño inicial contemplaba representar a una mujer desnuda; sin embargo, la propuesta no fue aprobada por el comité de Quetzaltenango.

El escultor Rodolfo Galeotti Torres posa junto a su obra de arte de grandes proporciones. (Foto: Autor desconocido)

Por ello, se modificó el diseño y se incorporó el traje regional, convirtiendo a la figura en una representación de la identidad y vestimenta tradicional de la mujer altense.

En cuanto a sus dimensiones, la figura humana alcanza aproximadamente tres metros de altura, mientras que la representación de la marimba mide un metro y medio, lo que suma una estructura de 4.5 metros.

Así luce en la actualidad el Monumento a la Marimba, representativo de la ciudad altense. (Foto: Karla Santiago)

Para su elaboración se utilizaron materiales como bronce y cemento martilinado, además de un modelo inicial trabajado en barro.

La obra refleja la capacidad artística de Galeotti Torres para plasmar elementos de la identidad guatemalteca mediante la escultura.

El sector donde se ubica es de los más transitados en la ciudad. (Foto: Karla Santiago)

Su propuesta no solamente representa un instrumento musical, sino que también reconoce a los hombres y mujeres que han contribuido a conservar las expresiones culturales del país.

Asimismo, resalta que Quetzaltenango también es tierra de grandes músicos, como el insigne Domingo Bethancourt, Víctor Wotzbelí Aguilar, José Esteban Lepe Tello, entre otros.

Xela se distingue por ser una ciudad que promueve el valor de la marimba. (Foto: cortesía)

El Monumento a la Marimba forma parte del patrimonio artístico de Xelajú y recuerda la importancia de proteger y valorar las manifestaciones que identifican a Guatemala.

Para los habitantes y visitantes, representa una oportunidad de acercarse a la historia de un instrumento que ocupa un lugar especial en la música y las tradiciones nacionales.