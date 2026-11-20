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Una jornada épica se vivió este viernes en el field de El Pulté Golf, ya que, las mejores jugadoras del continente brindaron golpes excepcionales, para superar la dificultad del campo, par 72, que lució impecable. Con ello, la guatemalteca, Tiffany Moon, continúa siendo la mejor jugadora nacional ubicada en la tabla general del Women's Amateur Latin America (WALA).

El WALA reúne a 60 jugadoras de 13 países de Latinoamérica y el Caribe, y se disputa por primera vez en Guatemala. El campeonato se juega a 72 hoyos, bajo la modalidad de juego por golpes, y sin corte clasificatorio, por lo que todas las participantes tendrán la oportunidad de completar las cuatro jornadas de competencia.

La campeona recibirá invitaciones para disputar tres Majors del golf femenino en 2027: el AIG Women's Open, The Chevron Championship, y The Amundi Evian Championship, además de otras oportunidades dentro del calendario amateur internacional.

La jugadora, Elzbieta Aldana, es la segunda mejor nacional ubicada en la clasificación, luego de dos rondas disputadas. (Foto: Pablo Lutín)

Con este aliciente, Tiffany Moon, se mantiene liderando la clasificación de las guatemaltecas. La golfista se ubica en el puesto 23 de la general, luego de realizar una segunda ronda de 74 golpes, +2 sobre el par, que sumado al score de 72 logrado el primer día, cuenta con un total de 146, +2 sobre el par.

La también nacional, Elzbieta Aldana, tiró para 77, que sumado al marcador del primer día (74), totaliza 151, +7 sobre el par, y con ello se ubica en el puesto 32. Sara Castrillo, también de Guatemala, se sitúa en el lugar 57. En el segundo día de competencia tiró 89, para totalizar 165, +21 sobre el par.

La colombiana, María José Marín, es la nueva líder del torneo que se disputa en el Pulté Golf, luego de 32 hoyos jugados. (Foto: WALA)

En la parte alta de la tabla, el liderato cambió de dueña. Ahora, es la colombiana y vigente campeona del WALA, María José Marín, la número uno de la general. La cafetera, tuvo una jornada de ensueño, al tirar para 66, -6 bajo el par, y totalizar 132, -12 bajo el par.

La mexicana, Alexis Lamadrid, que en la primera jornada se colocó como líder, bajó a la segunda posición, luego de el 69 tirado este viernes, y totalizar 133, -11 bajo el par. Sin duda alguna este es un duelo de poderes entre la jugadora cafetera y la azteca, después de dos rondas disputadas.