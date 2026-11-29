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Héctor Morales, delantero de Aurora FC, y Vander Cruz, guardameta de San Pedro FC, culminaron el torneo Apertura 2026 como goleador y mejor portero, respectivamente, de la Liga Nacional.

Seis meses atrás, cuando comenzó la temporada, pocos habrían dado los nombres de estos dos guatemaltecos como candidatos al premio Juan Carlos Plata (máximo artillero) y Danny Ortíz (menos vencido), sobre todo por el contexto del que venían.

Morales firmó once dianas en su primer semestre con el cuadro militar. Lo más sorprendente es que venía directo de la Segunda División, donde consiguió el Ascenso a Primera con el Deportivo Amatitlán siendo pieza clave.

Su primer tanto en el Apertura llegó ante Mixco en la novena jornada. A partir de ahí, entró en una racha de nueve partidos consecutivos anotando.

Su buen momento incluso le valió para ser llamado por Luis Fernando Tena a la Selección de Guatemala en la última fecha FIFA, para los duelos ante Canadá por los cuartos de final de la Liga de Naciones, aunque no alcanzó a debutar.

El podio de los máximos artilleros lo completan Agustín Maziero (Antigua GFC) con 9 tantos y Yair Jaén (Xelajú), Janderson Pereira (Cobán) y Yonatán Pozuelos (Mixco), todos con 8 dianas.

Vander Cruz, por su parte, recibió solo 20 tantos en más de 1,700 minutos defendiendo los tres palos. El guardameta de 24 años y 1.77 metros de estatura, sorprendió con grandes atajadas pese a no ser un arquero de gran altura.

Además, lo hizo en su primer torneo en el máximo circuito del futbol nacional (venía de ascender con los "gallos") y fue importante para que San Pedro firmara su histórica clasificación a la liguilla.

Gustavo Gutiérrez, de Marquense, y Kevin Moscoso (Mixco), completan el podio de arqueros menos vencidos con 28 tantos recibidos.