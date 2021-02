Mortal Kombat: los fatalities de Sub-Zero y Scorpión

Tras años de espera, rumores y filtraciones, se ha revelado el primer tráiler de la nueva película basada en Mortal Kombat y al parecer no decepcionó.

Esta nueva adaptación cinematográfica estará llena de todos los elemento característicos de la franquicia; sangre, violencia explícita y combates mortales, los cuales serán nuevamente el eje central de la cinta.

Get over here! Watch the trailer for Mortal Kombat now — in theaters and streaming exclusively on HBO Max April 16. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/eFhQhbdNUl — Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 18, 2021

Sonya Blade, Goro o Mileena son algunos de los personajes a los que podemos echarle un vistazo por primera vez.

En general, el tráiler muestra secuencias de acción sin cortarse de ningún modo a la hora de ser explícita. Es más, la escena inicial muestra cómo Jax pierde sus brazos frente a Sub-Zero.

La cinta llegará a cines en abril y también a la plataforma HBO Max.