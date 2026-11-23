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El Real Madrid afrontará este martes (2:00 p.m.) un nuevo compromiso europeo cuando se mida al PSV Eindhoven, actual puntero de la liga neerlandesa. El conjunto español buscará conseguir su décimo triunfo consecutivo en todas las competiciones y mantener su paso perfecto en la presente edición de la Champions League.

La historia entre ambos clubes registra ocho enfrentamientos oficiales. Durante estos encuentros, el cuadro madridista consiguió tres victorias, mientras que cuatro partidos terminaron en empate y el PSV logró imponerse en una ocasión. El antecedente más reciente se remonta a 1989, cuando se encontraron en los cuartos de final del torneo continental. En aquella eliminatoria igualaron 1-1 en territorio neerlandés, pero el Real Madrid consiguió avanzar tras ganar 2-1 en el partido de vuelta, disputado en casa durante la prórroga.

En esta ocasión, el equipo blanco llega con números destacados, luego de encadenar nueve triunfos consecutivos desde el regreso del primer parón internacional de la temporada. Además, comparte con el PSG el registro de ser uno de los únicos clubes que han ganado todos sus compromisos europeos hasta el momento.

En cuanto al once inicial, Mourinho adelantó que Vinicius estará desde el comienzo, después de haber sido suplente en el encuentro del pasado sábado. El atacante brasileño estaría acompañado por Mbappé y Bellingham, quienes se perfilan como piezas fundamentales en el esquema. La última plaza disponible en el sector ofensivo se disputaría entre Guler y Diomande.

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Cuentas pendientes

El conjunto neerlandés regresará al Santiago Bernabéu después de 37 años. Actualmente, el PSV atraviesa una buena campaña en su liga local, donde ocupa el primer puesto tras 13 jornadas, con un balance de nueve victorias, dos empates y dos derrotas.

Sin embargo, su rendimiento en la Champions League ha sido menos convincente. Bajo la dirección técnica de Peter Bosz, el equipo solamente ha conseguido una victoria en el certamen y se encuentra ubicado en el puesto 24 de la clasificación.

El historial tampoco favorece demasiado al conjunto visitante cuando juega en Madrid, ya que su mejor resultado frente al Real en el Bernabéu ha sido un empate.

Por otro lado, Peter Bosz ya sabe lo que significa enfrentarse al equipo español en la máxima competición europea. Durante la temporada 2017-2018, cuando dirigía al Borussia Dortmund, tuvo que medirse al Real Madrid en la fase de grupos. En aquella oportunidad, su equipo perdió 3-1 en Alemania y posteriormente cayó 3-2 en territorio madridista.

*Con información de agencias