Vocalista de Mötley Crüe se resbala y cae en pleno concierto (video)

El líder de la banda, Vince Neil, aplaudía cerca del borde del escenario, cuando de pronto desapareció de la vista del público.

Vince Neil, vocalista y líder de la banda Mötley Crüe, se encuentra en recuperación tras sufrir una caída en el escenario mientras ofrecía un concierto en el Festival Monster on the Mountain, en Tennessee el pasado viernes.

El anfitrión del festival, Eddie Trunk, informó que el rockero estaba actuando con su banda cuando se cayó y en seguida fue llevado a un hospital.

"¡Que te mejores Vince Neil! Vince se resbaló y se cayó del escenario esta noche en Monsters on the Mountain, aquí en Pigeon Forge. Vince se había movido y cantando muy bien antes del accidente. Ahora está en el hospital recibiendo atención y radiografías", escribió Trunk en Twitter.

Vince Neil vocalista de Mötley Crue, resbaló y se rompió las costillas. (Reforma)

En los videos publicados en redes sociales, se puede ver al músico aplaudiendo claramente en el borde del escenario con su guitarra antes de desaparecer repentinamente de la vista de todos.

1. Vince Neil fell off a stage while singing "Don't go away mad, just go away"

2. There's actual video footage

3. Hanna Barbera sound effects are very useful#dontgoawaymad #falloffthestage pic.twitter.com/Az3yKC4YqM — hehateme2012 (@hehateme2012) October 16, 2021

Ante lo ocurrido, la banda confirmó la condición de Neil en una publicación de Twitter, el domingo.

"Vince está de regreso en casa y descansando después de romperse algunas costillas el viernes por la noche. ¡Nuestro amor y nuestros mejores deseos para una pronta recuperación y listos para rockear en el 2022!", señaló la banda en un breve comunicado.

*Con información de MSN.