Bomberos Municipales atendieron a la víctima, quien resultó con heridas en el rostro.
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Esta tarde, un hombre de aproximadamente 25 años de edad resultó herido en el rostro debido a un asalto en la calzada Aguilar Batres y 13 calle de la zona 11 de la ciudad.
Al lugar arribaron Bomberos Municipales, quienes brindaron atención prehospitalaria y trasladaron al motorista al Hospital Roosevelt.
El reporte de los socorristas indican que al realizar la evaluación correspondiente, establecieron que las lesiones se registraron en cercanías de uno de los ojos, dichas heridas no comprometían directamente el globo ocular pero, afectaban la región de la órbita y ponían en riesgo el ojo izquierdo.