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El técnico del Real Madrid, José Mourinho, admitió este lunes ante la multiplicación de lesiones por el calendario futbolístico, que hay un conflicto entre intereses deportivos y económicos: "si queremos 'pasta', tenemos que trabajar mucho".

Preguntado por las graves lesiones de jugadores como Harry Kane o Désiré Doué, Mourinho consideró que hay que adaptarse "a una situación nueva y difícil" donde lo económico "tiene un peso muy grande".

"Si hay algún jugador que quiera hacer huelga porque jugamos muchos partidos, se puede también proponer a ese jugador si quiere ganar 50% menos", dijo Mourinho en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga de Campeones contra el PSV Eindhoven.

Mourinho recordó que los entrenadores de clubes como él piensan que no hacen falta tantos partidos de selecciones y los viajes que implican, especialmente para partidos amistosos.

Pero, para los seleccionadores nacionales "son partidos fundamentales, para las federaciones son partidos fundamentales, para la gestión económica de las federaciones son partidos fundamentales", explicó.

"Es un conflicto de intereses a nivel deportivo, pero al final es el plín, plín que decide todo y... a jugar", añadió con una sonrisa el técnico del Real Madrid.

⚠️ José Mourinho, sobre la FALTA DE DESCANSO para lls futbolistas: “Si queremos ganar plata, tenemos que trabajar duro, tenemos que asumir riesgos. Así es la vida. Si un jugador quiere hacer huelga porque jugamos demasiados partidos, podríamos sugerirle que acepte un recorte del 50% en su salario… Tenemos que adaptarnos”. https://t.co/X9F7NfAEiE — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 23, 2026

"Si queremos pasta, tenemos que trabajar mucho, tenemos que correr riesgos. Es la vida", afirmó Mourinho.

El técnico del Real Madrid volvió también a mostrar su confianza en el extremo brasileño Vinícius, del que espera que "volverá a su potencial máximo".

"Este fin de semana (en la victoria contra el Celta) entra bien, ayuda a cambiar el partido. Mañana jugará y todos esperamos su mejor versión", aseguró el técnico del Real Madrid.

Vinícius "hace autocrítica y sabe que tiene que trabajar", afirmó, por su parte, el portero merengue, Thibaut Courtois, quien aseguró que para alcanzar objetivos necesitan "al mejor Vini".

"El otro día le vi bien, con la chispa, creo que los goles con Brasil le dan más confianza", dijo Courtois, que apuntó a que tiene que dejar de darle vueltas a la cabeza.

"Cuando está libre, cuando disfruta con la pelota juega mejor", aseguró Courtois.

*Con información de AFP