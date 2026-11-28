-

José Mourinho, técnico del Real Madrid, se pronunció tras la caída de su equipo por 1-2 frente al Alavés en el Santiago Bernabéu. El entrenador restó importancia a los acontecimientos individuales y señaló que la derrota del conjunto blanco era el principal aspecto que debía analizarse.

"Mi sensación es que cuando el Real Madrid pierde, es la gran historia. Tienen algo de que hablar por lo menos hasta el miércoles: el Real Madrid ha perdido, ha jugado mal, el entrenador se ha equivocado de equipo, en los cambios. Tienen una cosa objetiva, no necesitan intentar que Arda se ha marchado cabreado, que Vinícius ha sido pitado, que yo he sido pitado por no cambiar a Vinicius...", comentó el luso.

️Mourinho: "Hemos perdido no hace falta que INVENTEIS mañana que Güler se ha ido cabreado, que Vinícius ha sido pitado, que yo he sido pitado porque no he cambiado a Vinícius, dedicaros a analizar nuestra derrota y no os inventeis HISTORIA." CHAPÓ https://t.co/82uIUJL50I — (fan) REAL MADRID FANS (@AdriRM33) November 28, 2026

Asimismo, Mourinho consideró que la atención debía centrarse en el rendimiento colectivo del equipo y no en buscar controversias alrededor de determinados futbolistas. Reconoció que el resultado representaba un momento complicado para el club y asumió la responsabilidad por lo sucedido en el terreno de juego.

"Dediquénse a analizar nuestra derrota, las historias se buscan cuando las cosas van muy bien, un poco de pimienta. Hemos perdido, es una situación muy dura para nosotros, que ustedes tienen mucho que criticar. Vini ha sido como todo el equipo, hemos sido todos iguales, no creo que haya un único jugador que ha sido mejor que los otros. El entrenador es el responsable", concluyó.

*Con información de agencias