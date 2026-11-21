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Descubre lo que José Mourinho opina sobre la evolución de Carlos Espí en el Real Madrid y su anuncio sorpresa sobre la titularidad de Vinicius en la Champions ante el PSV. ¡Análisis táctico y novedades del equipo blanco!

José Mourinho, técnico del Real Madrid, tuvo palabras de elogios para Carlos Espí, a quien describió como: "un chico que tiene una calidad en el área, de cabeza, bien de espaldas, que ataca primer y segundo palo, muchísimas cualidades de '9' de área".

Además, el portugués señaló que "la historia del futbol está llena de gente como él, que es decisiva sin jugar muchos minutos. No podríamos estar más felices con él, y creo que él está feliz de estar en el Madrid, sabe que está evolucionando como jugador, que tiene el respeto de su entrenador y sus compañeros y también de sus aficionados. Espero tener oportunidades de darle también partidos desde el inicio".

#OJOALDATO - El Real Madrid lleva 9 victorias consecutivas en todas las competiciones. No tenía una racha así desde septiembre de 2022, con Ancelotti en el banquillo. https://t.co/2bjQJ4Fjod — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) November 21, 2026

"Hay jugadores con características específicas. No quiero decir que Carlos no jugará de titular, no quiero decir que no puede jugar 90 minutos, pero por el estilo de juego que el equipo tiene, más asociativo, de movimientos profundos de los atacantes. Cuando estamos dominando, un adversario que solo defiende y ya no tiene el balón, ese tipo de juego es terrible", agregó.

Por otro lado, reconoció la dificultad del partido: "Yo pensaba que sería un partido complicado. No tanto, no de ganarlo como lo hemos ganado. El Celta sabe jugar y sabe defender, sabe cómo frustrar a un equipo quiere el balón y que quiere ganar. Gran parte de la responsabilidad de lo difícil que ha sido ha sido por el Celta".

️ CARLOS ESPÍ: "Es un día SOÑADO, estoy con la piel de gallina, yo voy a darlo TODO por el REAL MADRID y los MADRIDISTAS, cada minuto que juegue daré el MÁXIMO." TE QUIERO ESPÍ https://t.co/1vRPAEuYkw — (fan) REAL MADRID FANS (@AdriRM33) November 21, 2026

De cara a la jornada de Champions, donde les toca visitar el martes al PSV Eindhoven, Mou adelantó: "Para que no tengan tanto qué hablar ahora, voy a ser un chico malo y acabo ya con la historia: Vinicius será titular el martes".