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El técnico del Real Madrid, José Mourinho, se refirió a las recientes declaraciones de Vinicius Júnior sobre su preparación física durante la pretemporada, en la que aseguró haber dedicado menos tiempo a los entrenamientos debido al escaso margen de descanso que tuvo tras el Mundial 2026.

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Mourinho evitó profundizar en las palabras del atacante brasileño y centró su atención en lo que viene para el equipo en los próximos meses, una etapa que considera especialmente exigente por la cantidad de competiciones que deberán afrontar.

"El inicio de la temporada ha pasado, era verano, ahora es otoño-invierno. Es el período que nos interesa. Tengo poco que decir a las declaraciones de Vinicius. Lo importante es cómo se prepara para este período, que es crítico, muy difícil. La Copa del Rey está llegando, son tres competiciones para jugar, después viene la Supercopa, es una acumulación de partidos. Obviamente queremos un buen Vinícius y ese es el que esperamos", añadió.

️ Vuelve la Liga y vuelve Vinícius. ️ José Mourinho: "La primera pregunta ya sobre VINÍCIUS, tengo poco que decir de las declaraciones de Vinícius." Mourinho está muy cansado de las ruedas de prensa https://t.co/wvh0Q1gAAS — (fan) REAL MADRID FANS (@AdriRM33) November 20, 2026

Por su parte, el futbolista brasileño había explicado los motivos que influyeron en su preparación después de la cita mundialista. En la rueda de prensa previa al amistoso que Brasil disputó el martes frente a Singapur, Vinicius reconoció que la eliminación de su selección tuvo un impacto importante y que aprovechó sus días libres para recuperarse y compartir con sus seres queridos.

"Creo que no me preparé de la mejor manera después del Mundial, porque el impacto de la eliminación fue muy grande para todos los brasileños. Perder tan pronto fue algo que no esperábamos. Aproveché las vacaciones para descansar, desconectar y pasar más tiempo con mi familia. Terminé entrenando menos que en los últimos años", había reconocido el brasileño.

*Con información de agencias