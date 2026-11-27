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José Mourinho, técnico del Real Madrid, dejó clara su postura respecto a los posibles movimientos durante el próximo mercado de invierno. El entrenador aseguró que no contempla incorporaciones ni salidas en su plantilla.

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"Esta es la fuerza de la plantilla, que no tiene un único jugador que yo pueda decir: 'No me gusta, vamos a abrir la puerta a enero'. Yo digo ya: no quiero a nadie, para entrar ni para salir. Puerta cerrada, cerrada por los dos lados. No quiero noticias de mercado porque no quiero nada", fijo el luso en la previa al juego ante el Alavés.

En cuanto al rival, Mourinho reconoció el buen trabajo que viene realizando Quique Sánchez Flores al frente del Alavés y anticipó un partido exigente para el conjunto blanco. El portugués resaltó la importancia de conseguir los tres puntos, tanto para mejorar su situación en la competición europea como para mantenerse en la pelea por el campeonato español.

"Me gusta mucho el trabajo que Quique está haciendo, lo que ha hecho es muy importante, lo que está haciendo este año, esa tranquilidad en la clasificación, con una identidad muy clara, nos espera otro partido... Otro partido en casa, tenemos la necesidad y el objetivo de ganarlo, lo de Champions por llegar a los 15 [puntos], lo del campeonato [LaLiga] porque cada punto que no se gana son puntos que se pierden y pueden ser decisivos. Hay que intentar sacar los tres puntos".

️ José Mourinho: "Me han dado una respuesta porque empiezan mal a veces durante las primeras partes. "Mister, tú te aburres en el banquillo sin hacer nada, empezamos mal para crearte adrenalina, te damos alegrías, tienes que hacer cambios, te estamos ayudando." https://t.co/vTWlsBXKOh — (fan) REAL MADRID FANS (@AdriRM33) November 27, 2026

Finalmente, el técnico madridista explicó que uno de sus principales objetivos es evitar disputar la ronda de play-off de la Champions, tomando en cuenta el exigente calendario que afronta el equipo y la cantidad de compromisos acumulados durante la temporada. Asimismo, recordó que en el fútbol europeo existen numerosos factores que pueden cambiar el rumbo de una competición.

"Esa es mi única satisfacción, estamos cerca, tres o cuatro puntos y no lo jugamos, eso es lo importante. La 'Champions' es una competición de detalles, mírate el detalle del Bayern Múnich, que pierde a Harry Kane, mira al PSG, que pierde a Kvaratskhelia y Doué, la acumulación de tarjetas, muchos factores que estamos muy lejos. Hay gente que dice que somos candidatos, el superordenador... Poco a poco", cerró.

*Con información de agencias