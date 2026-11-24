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El técnico del Real Madrid, José Mourinho, elogió este martes a su centrocampista Jude Bellingham afirmando que "cambió la dirección del partido" contra el PSV Eindhoven.

El inglés fue el impulsor de su equipo en la segunda parte para remontar el 1-0 de la primera y golear 5-1 al PSV Eindhoven en el Santiago Bernabéu.

"Hoy cambió la dirección del partido. Es un jugador extraordinario. El mejor jugador de centro del campo del mundo", añadió el entrenador del Real Madrid.

"Es un líder natural", insistió Mourinho, que no dudó en calificar de "malísimo" el primer tiempo del Real Madrid en este quinto partido de la Liga de Campeones.

El "PSV en el primer tiempo nos ha dado un baño", dijo Mourinho, admitiendo que tuvieron "muchas dificultades para robar el balón".

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En el segundo tiempo, con la entrada de Bellingham "hemos tenido el dominio absoluto y luego cuando la gente de delante se despertó y pasó lo que pasó", explicó Mourinho.

El técnico del Real Madrid consideró que "falta mucho por pulir" para lograr una mayor regularidad en los partidos.

"Cuando no soy capaz de que mi equipo juegue igual desde el primer minuto es un problema que tengo que solucionar", afirmó Mourinho.

*Con información de AFP