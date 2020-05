MP advierte sobre fraudes en transacciones en línea

Las restricciones de locomoción establecidas para contener la transmisión del coronavirus, han modificado la forma de hacer compras y muchos han optado por las transacciones en línea, mecanismo que abre la posibilidad de ser víctima de estafa, advirtió el Ministerio Público (MP).

Desde Facebook, hasta sitios específicos de empresas. Algunos estafadores se esconden entre las ofertas y compras lícitas, para sorprender a consumidores incautos.

"De acuerdo con investigaciones de la Fiscalía de Distrito Metropolitano son diversas las formas que los delincuentes utilizan para engañar y estafar a sus víctimas", señaló el MP, quienes aseguran que han recibido denuncias desde la compra y venta de celulares, objetos diversos, hasta vehículos.

Regularmente los estafadores contactan a su víctima en las redes sociales. Establecen el contacto por teléfono y acuerdan una supuesta compra. Sin embargo, al momento de hacer la transacción realizan alguna irregularidad para defraudar a la persona.

Desde el 13 de marzo al 11 de mayo, el MP ha recibido 143 denuncias por el delito de casos especiales de estafa y 28 denuncias por estafa propia.

¿Cómo prevenirlo?

El MP ofreció varios consejos para evitar ser víctima de los estafadores, que van desde la utilización de plataformas electrónicas seguras, hasta verificar el perfil del vendedor o del comprador, ya que las estafas se dan en doble vía.

También recomiendan no brindar datos personales como la dirección de la residencia, los nombres de familiares y menos, los números de tarjetas de crédito o débito.

Un mecanismo para resguardar la seguridad, es contactar una reunión en un lugar público donde haya cámaras de seguridad. No aceptar el pago con cheques y si se trata de un vehículo, realizar una verificación en la Policía Nacional Civil y en la Superintendencia de Administración Tributaria si está activo y sin reporte de robo.

De igual manera recomiendan no ingresar información en sitios no oficiales, y no ingresar a enlaces de ofertas que lleguen por Whatsapp u otras redes sociales. También advierten que un sorteo real no pide que se envíe dinero o tarjetas de teléfono para reclamar el premio.