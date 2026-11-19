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Allanamientos fueron realizados este jueves en Zacapa en seguimiento a distintas investigaciones relacionadas con narcotráfico.

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El Ministerio Público (MP) confirmó que se han realizado 44 allanamientos este jueves 19 de noviembre en el departamento de Zacapa.

De acuerdo con las autoridades, las diligencias fueron llevadas a cabo por parte de la fiscalía contra la narcoactividad, las cuales son en seguimiento a distintas investigaciones que siguen activas, pero no brindaron mayor información.

Hasta el momento no se han confirmado los resultados de estos operativos que se realizaron con apoyo de la PNC y el Ejército de Guatemala en marco del estado de Sitio decretado en ese departamento y en Izabal tras múltiples crímenes ocurridos en distintos municipios.

Sin embargo, se presume que los allanamientos habrían sido con el objetivo de dar con la estructura de Los Lorenzana, organización declarada la semana pasada como terrorista por los Estados Unidos.

EN DESARROLLO Unidades del Ejército de Guatemala, junto a @PNCdeGuatemala y @MPguatemala, realizan allanamientos en distintos puntos de #Zacapa e #Izabal como parte de la operación Centinela de Oriente. Estas operaciones buscan ampliar la presencia institucional, combatir las actividades ilícitas, mantener el control territorial en sectores estratégicos y proteger la tranquilidad de las familias guatemaltecas. #EjércitoGT #EstamosCumpliendo — Ejército de Guatemala (@Ejercito_GT) November 19, 2026

Terroristas

Estados Unidos designó a las bandas guatemaltecas Los Lorenzanas, Los Huistas y Los Mendoza como grupos terroristas, a causa de sus acciones violentas y sus vínculos con los cárteles de la droga mexicanos, anunció este viernes el Departamento de Estado.