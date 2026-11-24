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El MP realiza ocho allanamientos en seguimiento a investigaciones contra exintegrantes del Comité Olímpico Guatemalteco y se cuenta con siete órdenes de captura.

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El Ministerio Público (MP) confirmó que se realizan nuevos allanamientos este martes 24 de noviembre en el Comité Olímpico Guatemalteco (COG) como parte de investigaciones contra exintegrantes de su Comité Ejecutivo, la cual era presidida por Gerardo René Aguirre Oestmann.

Los operativos son llevados a cabo con apoyo de la Policía Nacional Civil (PNC) y se está en búsqueda de ejecutar siete órdenes de aprehensión en un total de ocho allanamientos, según informó Gabriel García Luna, Fiscal General del MP en una entrevista al programa radial A Primera hora.

Cabe recordar que, el pasado jueves 19 de noviembre, la Asamblea General del COG designó miembros interinos en su Comité Ejecutivo luego de que se realizaran dos allanamientos la semana pasada en sus instalaciones.

Hasta el momento, el MP no ha confirmado los nombres de las personas que cuentan con órdenes de captura en este caso que se encuentra bajo reserva judicial.

De manera preliminar, se dio a conocer que las órdenes de aprehensión serían por el delito de abuso de autoridad; sin embargo, se está a la espera que las autoridades brinden mayor información.