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El MP confirman más allanamientos en la sede del COG por irregularidades de tipo presupuestario.

Una nueva jornada de allanamientos fue confirmada este jueves 26 de noviembre en el edificio de los Palacio de los Deportes, zona 5, sede del Comité Olímpico Guatemalteco (COG).

Aunque el caso se encuentra bajo reserva judicial, lo anterior fue confirmado por el Departamento de Información y Prensa. También indicó que los operativos iniciaron en horas de la mañana, en coordinación con agentes de la Policía Nacional Civil (PNC).

El MP confirmó la continuación de allanamientos en la sede del COG en el Palacio de los Deportes, zona 5. (Video: Wilder López/Soy502) https://t.co/zopwLfzMjh — Cristobal Veliz (@cristoveliz) November 26, 2026

El pasado miércoles 25 de noviembre, tras finalizar una audiencia para conocer los resultados los allanamientos ejecutados días anteriores, según el abogado querellante de la Asociación Deporte Limpio, el balance de los operativos ha sido negativo, pues solo se ha secuestrado libros de actas.

Además, en dicha diligencia el juez Mario Hichos, titular del Juzgado Segundo Penal, quien conoce la carpeta judicial del caso de presuntas irregularidades presupuestarias en el COG.

En el caso se giraron órdenes de captura contra Gerardo Aguirre, expresidente del Comité y otros siete integrantes, excepto la exsecretaria administrativa Hellen Jeanyra González, quien ha manifestado intención de presentarse a solventar su situación jurídica de manera voluntaria.