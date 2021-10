MP reacciona: "Declaraciones de Consuelo Porras fueron sacadas de contexto"

Consuelo Porras, jefa del MP, dijo en una entrevista que el Departamento de Estado de EE.UU. es ajeno al Gobierno de ese país. Un consejero de Joe Biden le envió un mensaje de aclaración a la Fiscal General.

Luego de que la Fiscal General del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras, afirmara en una entrevista que estar incluida en la lista de actores corruptos de Estados Unidos, conocida como "Lista Engel", es perspectiva de algunos sectores y no del Gobierno de ese país, la institución que ella dirige compartió un mensaje en redes sociales con una explicación.

Según el mensaje difundido en Twitter, el MP señala que las declaraciones de Consuelo Porras fueron sacadas de contexto.

“En ningún momento la Fiscal General menciona que el Departamento de Estado es independiente al gobierno del presidente Joe Biden y dicho organismo está sancionándola sin fundamento alguno”, aseguró el MP en el hilo de Twitter.

El MP insiste en que “las declaraciones de la Fiscal General hacen referencia, según la pregunta de la entrevistadora a que, a pesar del Tweet del Secretario de Estado Anthony J. Blinken el 20/09/21, las agencias del Gobierno de los Estados Unidos siguen trabajando con el Ministerio Público”, afirmó el ente investigador.

¿Qué dijo Consuelo Porras?

La jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras, aceptó la entrevista de una ciudadana ecuatoriana para hablar sobre su inclusión en la Lista Engel y la salida de Juan Francisco Sandoval de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

La entrevista la difundió el sitio "Impunity Observer" y quien hace las preguntas es Paz Gómez, quien se identifica en sus redes sociales como analista de mercados y cofundadora de la página web "Libre Razón" que salió a luz en 2016.

Porras habla durante casi 40 minutos acerca de la sanción y dice que se trata de una perspectiva de ciertos funcionarios de Estados Unidos. "No es el Gobierno de Estados Unidos, es el Departamento de Estado", declaró.

Mira aquí el fragmento de lo que dice Consuelo Porras:

Declaración de la Fiscal General respecto a la lista Engel. pic.twitter.com/XGuAqV4qtN — InfoGT_Noticias (@infogt_noticias) October 29, 2021

La reacción de Estados Unidos

Luego de las declaraciones de la Fiscal General, Juan González, asistente especial del presidente de Estados Unidos Joe Biden, reaccionó en Twitter en el cual explica y aclara que las declaraciones del Departamento de Estado deben tomarse en cuenta como una declaración oficial de la administración de Biden.

Pese al mensaje que Porras dio, la aclaración del Gobierno de Estados Unidos y el video difundido en redes sociales, el MP sostiene que las declaraciones fueron sacadas de contexto y pidió a la población no dejarse sorprender por publicaciones que buscan debilitar la labor de la institución que dirige.

Consuelo Porras en la "Lista Engel"

El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, hizo el anuncio el pasado 20 de septiembre través de Twitter. Consuelo Porras y su cercano asesor Ángel Pineda están incluidos en la lista de "actores corruptos y no democráticos de la sección 353", la cual ha sido denominada "Lista Engel".

Uno de los efectos de estar incluidos en dicha lista es el retiro de la visa estadounidense.

La sección 353 se refiere a personas extranjeras que de acuerdo a la información obtenida por las agencias estadounidenses han realizado actos significativos de corrupción o han obstruido investigaciones sobre corrupción tanto en Guatemala como en El Salvador y Honduras.

In support of the democratic aspirations of the Salvadoran and Guatemalan people, we are naming five Salvadoran Supreme Court Magistrates, Guatemalan Attorney General Porras, and Secretary General Pineda to the Section 353 Undemocratic and Corrupt Actors list. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 20, 2021

Consuelo Porras es jefa del MP desde mayo de 2018 y termina su gestión en mayo de 2022. Mientras que Ángel Pineda era portavoz de la CSJ de Guatemala y comenzó a trabajar con Porras en 2018, actualmente es el Secretario General del MP.