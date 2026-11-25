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El MP pidió que la audiencia de aceptación de cargos de Baldetti fuera conocida por el juez a cargo de la carpeta judicial.

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La audiencia de aceptación de cargos que había sido adelantada para conocer la solicitud de aceptación de cargos de la ex vicepresidenta Roxana Baldetti, fue suspendida a petición del Ministerio Público (MP).

Luis Pereira, secretario del Juzgado de Mayor Riesgo B, informó que el ente investigador pidió que la audiencia no fuera conocida por la jueza Abelina Cruz Toscano a cargo de forma temporal ante la ausencia del juez Eduardo Orozco, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B.

Ante la ausencia de Orozco, Cruz Toscano resolvió que Baldetti fuera trasladada anticipadamente al Hospital San Juan de Dios y luego a su domicilio, evitando con ello que la exvicemandataria fuera internada en el Centro de Detención para Mujeres de la zona 18, Santa Teresa.

El juez Eduardo Orozco, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, conoce la carpeta judicial del caso Cooptación del Estado. (Foto: Archivo/Soy502)

La aceptación de cargos

Tras conocer que volvería a prisión, según lo resulto por el juez Orozco el pasado 4 de noviembre, el abogado de Baldetti, Melkin Escobar, manifestó la intención de su defendida de acogerse al procedimiento de aceptación de cargos. Con esto, el juzgador fijó para el 27 de noviembre la audiencia respectiva.

La orden de trasladar nuevamente a Baldetti a prisión fue emitida por el Juzgado de Mayor Riesgo B, el cual rechazó una petición relacionada con su permanencia fuera del centro carcelario por motivos de salud.

La decisión judicial se produjo en el marco del proceso Cooptación del Estado, en el cual la defensa de la exvicepresidente también planteó la posibilidad de acogerse al procedimiento de aceptación de cargos.

Con esta resolución, el juzgado ordenó a la Dirección General del Sistema Penitenciario (DGSP) efectuar las coordinaciones correspondientes para trasladar de inmediato a Baldetti desde su residencia al centro de detención.

Detalles del proceso

El MP acusó a integrantes del binomio presidencial del período 2012-2016 de integrar una estructura dedicada a captar fondos ilícitos y lavar dinero para financiar actividades políticas vinculadas con el desaparecido Partido Patriota (PP).

Según la investigación denominada caso Cooptación del Estado, además de los exgobernantes, el MP acusó a cerca de 75 personas por su presunta participación en la estructura.

Entre los delitos atribuidos a los sindicados figuran asociación ilícita, cohecho pasivo, cohecho activo, fraude, lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito.