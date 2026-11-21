Tras 10 horas de peritaje, el Ministerio Público (MP) continua la recolección de evidencia luego de la masacre en zona 9.
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A través de la aplicación de pruebas técnicas y forenses, el MP desarrolla la recolección de la evidencia luego del violento ataque armado en una discoteca ubicada en la zona 9 capitalina.
El MP busca huellas dactilares en los vehículos estacionados fuera del establecimiento, mismos que recibieron múltiples impactos de bala.
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Hasta el momento, las autoridades acumulan más de 10 horas de trabajo en el procesamiento de la escena del crimen, debido a la gran cantidad de casquillos que provocó la muerte de cuatro personas y que cinco resultaran heridas.
Desde horas de la mañana, el paso estuvo cerrado en el sector en la 14 calle y 5a. avenida de la zona 9. No obstante, conforme avanzaron las investigaciones, se habilitó un carril para el tránsito vehicular.