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Las investigaciones identifican al Barrio 18 como responsable material del crimen, pero todavía no se ha establecido quiénes ordenaron el crimen.

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El fiscal general Gabriel García Luna aseguró que las investigaciones identifican al Barrio 18 como responsable material del asesinato, pero todavía no se ha establecido quiénes ordenaron el crimen.

El Ministerio Público (MP) mantiene abiertas varias hipótesis sobre los posibles autores intelectuales del asesinato de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Adolfo Aguilar Gamarro, mientras continúan las investigaciones para establecer quiénes planificaron y ordenaron el ataque.

El fiscal general Gabriel García Luna, confirmó que, según los resultados obtenidos hasta el momento, los responsables materiales del crimen pertenecen a la organización criminal Barrio 18.

Sin embargo, aclaró que todavía se investigan distintas líneas para determinar quiénes estuvieron detrás de la planificación del hecho.

"Los autores materiales es el Barrio 18, los intelectuales hay varias hipótesis, no se descarta ninguna", afirmó García Luna al referirse a los avances de la investigación.

Edwin Santiago Chavajay informó que se han efectuado más de 50 diligencias de allanamiento y otras investigaciones relacionadas con el crimen. (Foto: Wilder López / Soy502)

El jefe del MP explicó que no es posible divulgar mayores detalles sobre las hipótesis debido a que el expediente se encuentra bajo reserva judicial, una medida que, según indicó, busca evitar que la difusión de información perjudique las diligencias pendientes.

García Luna agregó que las investigaciones continúan y que el órgano jurisdiccional todavía no ha autorizado revelar determinados elementos del caso, debido a las posibles repercusiones que tendría sobre los resultados de las pesquisas.

De esa cuenta, el MP sostiene que existen avances para identificar a los responsables del asesinato, aunque por ahora no ha informado públicamente quiénes podrían haber ordenado el ataque ni cuáles son los posibles móviles que se investigan.

Edwin Santiago Chavajay, secretario general del MP, presentó un informe sobre las diligencias desarrolladas desde que ocurrió el asesinato de Solórzano Foppa y Aguilar Gamarro.

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Según explicó, los equipos de investigación han efectuado más de 50 diligencias de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia, con el propósito de localizar indicios e identificar a las personas que participaron en la planificación y ejecución del crimen.

Como resultado de las investigaciones, dos personas han sido capturadas y ligadas a proceso penal por el delito de asesinato en agravio de ambas víctimas.

Chavajay señaló que los dos procesados pertenecen al Barrio 18, organización que ha sido catalogada como grupo criminal transnacional y terrorista conforme a la legislación guatemalteca.

El funcionario también indicó que las investigaciones buscan establecer la responsabilidad de quienes participaron directamente en el ataque, así como de aquellas personas que pudieron colaborar para que se cometiera el hecho delictivo.