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El MP pidió declarar con lugar la reclamación de dominio de los bienes de Roxana Baldetti a favor del Estado.

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Tras las conclusiones finales en el juicio de extinción de dominio contra la exvicepresidente Roxana Baldetti, el Ministerio Público (MP), pidió declarar con lugar la reclamación de dominio de sus bienes para que pasen en definitiva a favor del Estado, decisión que quedó prevista para el próximo 8 de diciembre.

El MP aseguró que al fallar favorablemente y según la carpeta judicial, los bienes en discusión pasarían a nombre del Consejo Nacional de Bienes de Extinción de Dominio (Conabed).

El fiscal aseguró que la petición formulada tiene su sustento en la prueba pericial y testimonial diligenciada durante el desarrollo del presente juicio y expuesta en el momento procesal oportuno.

Lo anterior también fue respaldado por el abogado de la Procuraduría General de la Nación (PGN), quien se adhirió a la solicitud de que los bienes en mención, pasen al control del Estado.

Durante la audiencia, Baldetti permaneció conectada a través de videoconferencia.

Audiencia celebrada este día con la presencia de la exvicepresidente en videoconferencia. (Foto: Wilder López/Soy502)

En detalle

En este proceso están en discusión dos inmuebles, un automóvil, una moto acuática, y 11 cuentas bancarias en quetzales y dólares, que Baldetti habría adquiridos mediante actividades ilícitas durante su gestión.

Este caso se suma a otros procedimientos de extinción de dominio en el que el Estado ha absorbido fincas, helicópteros y empresas de cartón.

La PGN a través de su representante pide al juez Delmar González, titular del Juzgado de Extinción de Dominio, que los bienes de la exmandataria pasen a poder del Estado, al igual como lo solicitó el MP. (Video: Wilder López/Soy502) https://t.co/LFzr5V2A8S — Cristobal Veliz (@cristoveliz) November 24, 2026

Procesos de la exmandataria

La ex vicepresidente fue condenada a 15 años y seis meses de prisión luego de que un tribunal la encontrara culpable de defraudar al Estado con la compra de la llamada "Agua mágica", con la que pretendía sanear el Lago de Amatitlán.

En la actualidad, aunque se encuentra ligada a cuatros procesos penales, Baldetti goza de una medida sustitutiva que le permite seguir cada uno de los casos en su contra fuera de prisión.

Los casos en los que se ha vinculado a la exmandataria están relacionados al caso La Línea, Terminal de Contenedores Quetzal, Cooptación del Estado y el Registro de Información Catastral.