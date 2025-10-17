MP pide orden de captura en contra de exministro Francisco Jiménez

Una fuente del Ministerio Público (MP) confirmó a Soy502 que el ente investigador pidió una orden de captura en contra de Francisco Jiménez, exministro de Gobernación.

Jiménez renunció al cargo en medio de la crisis por la fuga de los 20 pandilleros del Barrio 18 del centro penal Fraijanes II.

La orden de captura solicitada es por el delito de evasión, vinculado a la fuga de los pandilleros.

EN DESARROLLO*

Fue el 12 de octubre, cuando autoridades del Sistema Penitenciario (SP), confirmaron la fuga de 20 privados de libertad, todos pandilleros y líderes del Barrio 18.

Ese día, el entonces director del SP, Ludín Godínez, aseguró que desconocía cuándo y cómo evadieron la prisión los reos en mención.

El 13 de octubre, al día siguiente, Jiménez, entonces, ministro de Gobernación, destituyó al director del SP y directores de otras prisiones.

Este miércoles 15 de octubre, el presidente Bernardo Arévalo aceptó la renuncia de Jiménez. En su lugar fue nombrado el exjuez de Extinción de Dominio Marco Antonio Villeda.

Estos son los pandilleros fugados de Fraijanes II. Entre estos hay ocho integrantes de la Rueda del Barrio 18. (Foto: Mingob)