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Una querella de antejuicio contra la jueza Abelina Cruz Toscano, del Juzgado de Mayor Riesgo D, fue presentado por presuntas acciones irregulares en el caso Odebrecht.

El Ministerio Público (MP) confirmó que el pasado lunes 23 de noviembre fue presentada una querella de antejuicio contra la jueza Abelina Cruz Toscano, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, relacionado con su actuar en el caso Odebrecht.

Lo anterior fue confirmado por el Departamento de Información y Prensa del MP, quien señaló que la acción judicial fue promovida por sus presuntas actuaciones judiciales irregulares, en la que ha dejado en libertad a varios exfuncionarios vinculados con el caso de la constructora brasileña.

Entre estos, está el empresario Carlos Arturo Batres Gil, el excandidato presidencial Manuel Baldizón, y el exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi.

A este grupo se agrega lo resuelto el pasado 16 de noviembre cuando Cruz Toscano resolvió cerrar un proceso penal contra del exdiputado del Congreso de la República, Edgar Cristiani, pese a que el MP había solicitado que enfrentara juicio.

Cristiani, exlegislador electo por el desaparecido Partido Patriota (PP), fue señalado por el ente investigador de cohecho pasivo dentro del caso relacionado con la constructora brasileña Odebrecht.

El exministro de Comunicaciones, Alejandro Sinibaldi, es uno de los favorecido con la resoluciones emitidas por la jueza Cruz Toscano en el caso Odebrecht. (Foto: Archivo/Soy502)

Línea de tiempo

La constructora brasileña Norberto Odebrecht S.A. operó en Guatemala entre 2012 y 2016, con un único contrato documentado: la ampliación a cuatro carriles de 140 kilómetros de la carretera CA-2 Occidente (Cocales–Tecún Umán).

El caso destapó una de las redes de corrupción más grandes en la historia reciente del país, involucrando a un expresidente, una exvicepresidente, un exministro, un excandidato presidencial y más de un centenar de diputados.

Octubre de 2012: Aprobación en el Congreso

El 11 de octubre de 2012, un total de 111 diputados aprobaron de urgencia nacional el Decreto 29-2012, que autorizó la obra a cargo del Ministerio de Comunicaciones. El financiamiento total fue de US$399.4 millones. De estos, US$280 millones provendrían del BNDES (Brasil) y US$119.4 millones del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Diciembre de 2012: Firma de contrato

El contrato fue firmado entre la Constructora Norberto Odebrecht S.A. y la Dirección General de Caminos (DGC) del Ministerio de Comunicaciones. El proyecto fue nombrado: Rehabilitación y ampliación a cuatro carriles de la carretera CA-2 Occidente, tramo Cocales–Tecún Umán (140 kilómetros). Por un monto total de US$364 millones.

Mayo de 2013: Inicio de obras

El proyecto inició en mayo de 2013 desde Cocales, Suchitepéquez, con destino a Tecún Umán, San Marcos.

Mayo 2014: Operación Lava Jato

La operación Lava Jato en Brasil expone la red global de corrupción de Odebrecht.

En diciembre de 2014, la fiscalía brasileña reveló documentos con anotaciones de supuestos sobornos al exministro guatemalteco Alejandro Sinibaldi. Documento al que el exministro se refirió "papelito shuco".

Mayo 2016: La obra se paraliza

En mayo de 2016, Odebrecht paralizó la construcción de la CA-2 Occidente en Guatemala. Al revisarse la obra, el gobierno constató que el avance financiero no correspondía al avance físico.

Una modificación del contrato disparó el costo por kilómetro: el presupuesto solo alcanzaría para 48 km de los 140 previstos. El 70% de los materiales debían comprarse en Brasil aunque en Guatemala fueran más baratos (incluido el asfalto).

2016: EE.UU. confirma los sobornos

Estados Unidos anunció que Odebrecht pagaría US$2,600 millones en multas por orquestar esquemas de soborno en al menos 12 países de América Latina.

El Departamento de Justicia de EE.UU. confirmó que Odebrecht pagó US$18 millones en sobornos a funcionarios guatemaltecos entre 2013 y 2015.

Enero 2018: MP y CICIG presentan caso

El Ministerio Público y la CICIG presentaron formalmente el caso Odebrecht, estableciendo que Sinibaldi gestionó y concertó el pago de sobornos con directivos de la constructora brasileña.

Agosto 2020: Sinibaldi se entrega

Alejandro Sinibaldi se entregó a la justicia guatemalteca en agosto de 2020, tras haber estado prófugo desde 2015.

En octubre de 2020, la jueza Erika Aifán lo ligó a proceso en el caso Odebrecht.

En un testimonio de 41 páginas, Sinibaldi detalló el entramado de corrupción, involucrando a 108 exdiputados del Congreso con sobornos de entre Q250 mil y Q500 mil por voto.

Enero 2023: capturan a investigadores

Sinibaldi se entregó a la justicia guatemalteca en agosto de 2020, tras haber estado prófugo desde 2015.

En octubre de 2020, la jueza Erika Aifán lo ligó a proceso en el caso Odebrecht. En un testimonio de 41 páginas, Sinibaldi detalló el entramado de corrupción, involucrando a 108 exdiputados del Congreso con sobornos de entre Q250 mil y Q500 mil por voto.

El MP informó la captura de 5 personas vinculadas al caso Odebrecht por lavado de dinero: dos abogados y tres representantes de empresas. Estaban acusados de haber formado parte de la red de Baldizón mediante la creación de empresas offshore en Panamá.

2023 y 2024: cerrado caso contra Sinibaldi

En julio de 2023, el juez Juan José Jiménez cerró el caso Odebrecht contra Sinibaldi, evitando que fuera a juicio. En abril de 2024, la jueza Abelina Cruz cerró el caso Construcción y Corrupción contra Sinibaldi, eximiéndolo de delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, financiamiento electoral no registrado y lavado de dinero.

La jueza Cruz también devolvió Q4 millones a Batres Gil y aceptó tanto a Baldizón como a Sinibaldi como querellantes contra el exfiscal Sandoval.

La jueza Erika Aifán, quien giró la orden de captura original contra Baldizón, renunció en 2022 y salió del país denunciando persecución en su contra.

Junio de 2025: CC ordena juicio contra Sinibaldi

La Corte de Constitucionalidad revocó el amparo que la CSJ había concedido a Sinibaldi, ordenando que enfrente juicio por su implicación en los sobornos de Odebrecht.

Además, el CIV anuncia que no existen impedimentos legales para reactivar la construcción de los 140 kilómetros de la obra que Odebrecht dejó inconclusa. Inician los análisis para realizar una nueva licitación.

Abril de 2026: anulan órdenes de captura

El 13 de abril de 2026, la Cámara de Amparo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) revocó las órdenes de captura emitidas contra personal de la extinta CICIG y exfiscales de la FECI.