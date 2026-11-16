Investigación bajo reserva: El MP allana sede del Comité Olímpico Guatemalteco

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El MP confirmó que este lunes 16 de noviembre se encuentra en desarrollo un allanamiento en la sede del COG, ubicada en el Palacio de los Deportes, zona 5.

El Ministerio Público (MP), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), realiza este lunes 16 de noviembre un allanamiento en la sede del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), ubicada en el Palacio de los Deportes, en la zona 5 capitalina.

La presencia de autopatrullas policiales en los alrededores del inmueble llamó la atención durante la mañana.

Al consultar al MP sobre lo sucedido, se confirmó que la diligencia tiene como objetivo localizar evidencia relacionada con una investigación que se encuentra bajo reserva.

Sin embargo, las autoridades no detallaron los hechos que se investigan ni identificaron a las personas señaladas dentro del expediente.

En el allanamiento del COG se busca evidencia de un caso bajo reserva. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

El allanamiento ocurre días después de que se conociera que el Juzgado Segundo Penal giró una orden de captura contra Helen Jeanyra González Orellana, secretaria administrativa del Comité Ejecutivo del COG.

Hasta el momento, no se ha confirmado si la diligencia de este lunes está relacionada con ese proceso judicial.

Por su parte, el diputado José Chic ha cuestionado públicamente las actuaciones de las autoridades deportivas y ha señalado que las investigaciones también deberían alcanzar al presidente del COG, Gerardo Aguirre, y a otros integrantes de la institución.

Una querella contra el COG

A finales de septiembre, Chic presentó una querella penal contra autoridades del Comité Olímpico Guatemalteco por presuntas irregularidades en el manejo, destino y ejecución de más de Q13 millones asignados para los XII Juegos Centroamericanos.

La acción legal señala al presidente del COG, Gerardo Aguirre, y a integrantes del Comité Ejecutivo por posibles delitos relacionados con el ejercicio de sus funciones y el manejo de recursos.

Entre los señalamientos planteados por el congresista figuran abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, coacción, atentado, resistencia, resoluciones violatorias a la Constitución, usurpación de funciones y violencia contra la mujer.

La diligencia se encuentra en desarrollo y se presumen que originó de una querella presentada por el diputado José Chic. (Foto: Estuardo Paredes/Colaborador)

Según la querella, se habrían aprobado subvenciones a comités sin contar con el aval de la Asamblea General del COG.

Además, durante la semana pasada, la diputada Karina Paz acudió a la Torre de Tribunales para solicitar su incorporación como querellante adhesiva en un proceso penal contra Aguirre y el Comité Ejecutivo de la institución deportiva.