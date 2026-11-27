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El MP imputó nuevos delitos a las exautoridades del COG. Han sido declarados prófugos

Finalizada la audiencia de seguimiento en el caso del Comité Olímpico Guatemalteco (COG), se conoció que fueron imputados tres nuevos delitos contra las exautoridades deportivas, a quienes les fueran giradas órdenes de aprehensión por el Juzgado Segundo Penal.

Carlos Arana, abogado querellante de la Asociación Deporte Limpio, señaló que, como consecuencia del proceso penal contra ahora exintegrantes del Comité Ejecutivo del COG sufrió un cambio parcial, pues se le suman tres delitos: revelación de secretos, asociación ilícita y obstrucción a la averiguación de la verdad.

Aunque recordó que el caso continúa bajo reserva judicial, el delito por el cual fueron giradas las órdenes de captura fue por abuso de autoridad.

La investigación de presuntas irregularidades administrativas en el COG data de una denuncia presentada por la Asociación Juego Limpio, cuyos representantes aducen posibles alteraciones en documentos relacionados con el manejo presupuestarios del COG en 2022.

Allanamientos y decomiso de documentación

Además, al ser consultado con relación a la razón de la audiencia de este viernes 27 de noviembre, el abogado querellante dijo que fueron citados a una diligencia de seguimiento a los operativos realizados el jueves 26 de noviembre en el edificio del Palacio de los Deportes.

Aseguró que el objetivo del operativo ejecutado en las instalaciones de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG) permitió el secuestro de prueba documental que obra en poder del Ministerio Público (MP).

En cuanto al paradero de los exdirigentes deportivos que fueron declarados prófugos de la justicia, Arana dijo que lo que se esta evaluando es tener un despliegue migratorio para establecer si dos personas, que no contaban con arraigo, aún se encuentran en el país, o bien si ya lo abandonaron.

Por último, indicó que en próxima audiencia fijada para el martes 1 de diciembre se espera contar con avances relacionados a la situación migratoria de los imputados en este caso.