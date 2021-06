Muere baleado el mayor cazador furtivo de rinocerontes de Sudáfrica

Es asesinado a balazos, quien fuera el mayor cazador furtivo de rinocerontes de Sudáfrica, el pasado 17 de junio.

El hombre fue sorprendido con disparos mientras se encontraba dentro de su carro estacionado. Se trata de Petros Sidney Mabuza y era considerado el mayor capo de la caza furtiva de rinocerontes en Sudáfrica.

Mabuza era conocido bajo el sobrenombre "Mr. Big" o "Mshengu" y, según las autoridades, estaba involucrado en otros delitos además de la caza de rinocerontes.

17/06/2021 #SouthAfrica#Assassinate

Alleged rhino poaching kingpin ‘Mr Big’ shot and killed in Hazyview

He was allegedly shot in Hazyview earlier today and reportedly died on his way to Kiaat Hospital in Mbombela this afternoon. pic.twitter.com/ddzDekWtPJ — RIOT & ATTACK info South Africa (@RiotAndAttackSA) June 17, 2021

Hasta el momento se desconoce quiénes son los autores del crímen, pero en un video que circula en redes sociales se puede apreciar cuando varias personas se acercan al vehículo de Mabuza y le disparan. Se ha confirmado que el fallecido era Mabuza, según reportes del Servicio de Policía sudafricana de Mpumalanga, una provincia de ese país.

El suceso ocurrió en la localidad sudafricana de Hazyview, cuando Mabuza fue ultimado con 17 impactos de bala. Recibió atención médica no sobrevivió mientras era trasladado al hospital.