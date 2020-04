Muere reconocido pastor que dijo no temerle al Covid-19

Un reconocido pastor evangélico, del estado de Virginia en EE.UU. murió luego de contraer el Covid-19, tan solo semanas después de celebrar un servicio lleno de gente en su iglesia de Richmond, aún bajo las advertencias del distanciamiento social. El pastor hacía llamados públicos a sus fieles a no temerle al virus y a seguir yendo a la iglesia.

El obispo Gerald O. Glenn, de 66 años de edad, fundador y pastor de la Iglesia Evangélica Nueva Liberación en Chesterfield, murió el 11 de abril, según anunció la iglesia, el pasado domingo de Pascua.

Su hija, Mar-Gerie Crawley, dijo al medio estadounidense WTVR que él tenía una condición preexistente que le causaba inflamación de los intestinos, por lo que ella no se alarmó demasiado cuando él comenzó a mostrar síntomas desde el 5 de abril. “Tenía diverticulitis, por lo que no era raro que tuviera fiebre o que adquiriera un virus o una infección de los senos paranasales”, dijo.

Su salud se deterioró rápidamente a pesar de recibir atención médica en el hospital. Pronto presentó dificultades para respirar y le pusieron un respirador, dijo Crawley.

Antes de ser diagnosticado con el coronavirus, el pastor Glenn celebró una congregación en la Iglesia Evangélica New Deliverance el 22 de marzo, donde informó a los asistentes: “Creo firmemente que Dios es más grande que este temido virus”. Al día siguiente, el Estado prohibió las reuniones de 10 personas o más; sin embargo, antes de la prohibición ya se habían publicado directrices para realizar el distanciamiento social.

El pastor en sus últimas prédicas. (Foto 8News)

La esposa de Glenn, Marcietia Glenn, tres de sus hijos y su yerno, también dieron positivo al virus, informó el medio local 8News. Dos de sus hijas y su yerno están hospitalizados.

Crawley, hija del pastor, ahora le recomienda a todos que se mantengan en casa. Al medio WTVR indicó: “Solo le ruego a la gente que entienda la gravedad y la seriedad de esto, porque no se trata solo de nosotros, sino de todos los que nos rodean”.

Iglesia Evangelística Nueva Liberación en Chesterfield, Va. (Foto Google Maps)

El pastor también fue oficial de policía antes de convertirse en pastor, informó el domingo el Richmond Times-Dispatch, y por ello contaba con fama y reconocimiento fuera de su congregación. La noticia de su fallecimiento incluso entristeció al estrato politico del país del norte.

“Mi corazón se derrumbó al saber esta mañana que el obispo Gerald Glenn, pastor de la Iglesia Evangélica Nueva Liberación, murió ayer a causa del Covid-19”, dijo el senador Tim Kaine (D) de Virginia después de enterarse de la muerte de Glenn. “Era un amigo y un pilar de la comunidad de fe de Richmond. Puede que todos hagan lo mismo por tantos”.

El pastor y su esposa. (Foto 8News)

Su pelea contra las nuevas prohibiciones

El reconocido medio Washington Post al narrar la historia del pastor hace alusión a un video, ahora eliminado en el sitio de la iglesia, donde se observaba al pastor Glenn dirigiendo el servicio del 15 de marzo y les diciéndoles a las personas:

"Me alegro de estar en la casa del Señor. Tenía que ser así. El gobierno podría haber dicho que no nos reuniéramos. ¡Imagínense que el gobierno tuviera la autoridad de decir, usted y yo, no podemos ir a la iglesia! ¿No les alegra que pudieran levantarse y venir? "

En el video, dijo que 185 personas habían acudido al servicio matutino. También señaló que el virus había cautivado al mundo y aterrorizado a las personas.

*Con información de Washington Post

