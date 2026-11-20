-

Fiona, la hipopótamo más famosa de Estados Unidos, murió tras tragarse accidentalmente un gorro de lana.

OTRAS NOTICIAS: Colombia iniciará plan de control sanitario en 10 hipopótamos

Fiona, de nueve años, residente del Zoológico de Cincinnati y famosa por sus travesuras virales, empezó a perder el apetito después de tragarse el tejido.

"Con enorme tristeza compartimos con ustedes la devastadora noticia de que Fiona no sobrevivió, después de múltiples intentos de nuestro increíble equipo de veterinarios y cuidadores por ayudarla a superar lo que terminó siendo una emergencia médica", escribió el zoológico en redes sociales.

"A pesar de múltiples intentos por sacar el gorro de su sistema, fue finalmente demasiado difícil de superar", añadió.

¿Cómo llegó el gorro al recinto de la hipopótamo?

Según explicaron los encargados del zoológico un niño lanzó un gorro al aire, este fue atrapado por un ventilador de techo y salió volando.

Su tratamiento para ayudarla a expulsar el gorro

El equipo a su cuidado recurrió a métodos poco habituales, como una "plataforma vibratoria" para "ayudar a estimular el movimiento a través de su tracto digestivo y facilitar el paso del objeto", escribió el zoológico en Instagram.

También le ofrecieron oler café, al que respondió con gruñidos de aprobación y movimientos de orejas.

Mike Wenninger, director de salud animal del zoológico, dijo que el animal estuvo bajo supervisión y cuidados médicos las 24 horas.

Debido a que ya era adulta, la cirugía no se consideró una opción viable, y los intentos de recuperar el gorro con un endoscopio de casi tres metros, introducido por el recto mientras estaba sedada, no tuvieron éxito.

Fiona la hipopótamo

El público le tomó rápidamente cariño después de su nacimiento prematuro a principios de 2017, con solo 13 kilos, y de que la madre la rechazara.

Fiona nació en enero de 2017, y fue la primera hipopótamo del Nilo que nació en el Zoológico y Jardín Botánico de Cincinnati en 75 años.

Con información de AFP.