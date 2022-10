Muere a los 87 años Jerry Lee Lewis, una leyenda del rock

La leyenda del rock, Jerry Lee Lewis, murió este viernes a la edad de 87 años.

Jerry Lee Lewis, un pionero del rock & roll estadounidense de la década de 1950 que desempeñó un papel fundamental en la formación del género, murió a los 87 años, dijo este viernes su agente a la AFP.

Famoso por su fuerte presencia escénica y sus dinámicos ritmos al piano, la estrella, más conocida por su clásica canción "Great Balls of Fire", falleció por causas naturales, señaló la misma fuente.

Jerry Lee Lewis tenía 87 años. (Foto: AP)

Lewis falleció en su residencia, junto a su esposa, Judith, en el condado de Desoto, Mississippi, según informó su publicista en un comunicado.

Aunque aún se desconoce la causa oficial de su muerte, el músico tenía varios problemas de salud desde 2019, luego de sufrir un derrame cerebral que lo obligó a posponer todos sus conciertos y eventos públicos.

El artista destacó con sus álbumes de rock, pero también de gospel, country y rhythm and blues. Algunos de sus más grandes éxitos son "Great Balls of Fire" y "Whole Lotta Shakin Goin' On".

*Con información de AFP y La Vanguardia