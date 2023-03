"Los veo en el otro lado": muere reconocida aeromoza tras publicar misterioso mensaje

La auxiliar de vuelo era reconocida por compartir en redes sociales su proceso de transición de género.

OTRAS NOTICIAS: Esto se sabe sobre la causa de muerte de Chabelo

Kayleight Scott era una reconocida auxiliar de vuelo estadounidense que compartía su proceso de transición en redes sociales al ser una mujer transgénero.

La aeromoza de 25 años que trabajó para una aerolínea estadounidense fue encontrada sin vida en su casa en Denver, Colorado tan solo unos días después de publicar un mensaje de despedida en sus redes sociales.

Por tal razón, la causa de su muerte se ha catalogado pudo haber sido provocada por ella misma. En su última publicación agradeció a sus seres queridos por el apoyo que recibió y mencionó los nombres de algunas personas especiales para ella.

Kayleight Scott tenía 25 años. (Foto: Instagram)

"Conforme doy mis últimas respiraciones y salgo de esta tierra, me gustaría pedir disculpas a quienes decepcioné. Siento mucho no haberlo hecho mejor. A aquellos que amo, siento no haber sido más fuerte. A aquellos que me dieron todo, siento que mi esfuerzo no haya sido recíproco", se lee en la publicación.

"A Cynthia, Regine y Sophia. Lo siento tanto. Por favor, recuérdenme por los buenos momentos que compartimos y nunca por mis recaídas. Los veo de nuevo en el otro lado", finaliza el escrito que ya ha sido eliminado.

Horas más tarde, la madre de la joven confirmó su fallecimiento con una emotiva publicación en Facebook, agradeciendo por haber sido una buena hija y deseando que ahora sea vuele muy alto.

En 2020, Scott fue la protagonista de un video de United Airlines por el Día de la Visibilidad Transgénero. En este abrió su corazón para contar sobre su transición y cómo se sentía con el apoyo de sus compañeros en el proceso.

*Con información de People en español y ElPeriódico España