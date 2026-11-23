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Este lunes fue actualizada la cifra de presuntos delincuentes fallecidos en el operativo que permitió la captura del "Chapo Isidro" en Guasave, Sinaloa.

El Ejército mexicano actualizó este lunes a 16 la cifra de presuntos delincuentes abatidos durante la captura del capo del narcotráfico "Chapo Isidro", en la que también murieron cuatro militares.

Fausto Isidro Meza, el líder de la banda de los Beltrán Leyva, fue detenido la noche del viernes en un operativo que contó con apoyo de la inteligencia de Estados Unidos, donde figuraba en la lista de los más buscados del FBI con una recompensa de cinco millones de dólares.

La captura desató una violenta reacción de los pistoleros leales a Meza, quienes montaron bloqueos viales con vehículos incendiados y prendieron fuego a numerosos comercios.

El general Ricardo Trevilla, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, compartió videos inéditos del operativo federal en Guasave, Sinaloa, donde fue capturado Fausto Isidro Meza Flores, alias "El Chapo Isidro", identificado como líder del Cártel de Guasave. https://t.co/lu4iRUZpwO — Azucena Uresti (@azucenau) November 23, 2026

"En este enfrentamiento fallecieron 16 presuntos delincuentes. En el comunicado de prensa que emitió la Secretaría de Defensa Nacional la madrugada del día 21 (sábado), se mencionó 7. Estos fueron localizados posteriormente", dijo el secretario de Defensa, Ricardo Trevilla, durante la conferencia diaria de Claudia Sheinbaum.

El jefe militar reportó además el decomiso del armamento que portaban los delincuentes, que incluye ametralladoras de calibre 50 y 56, lanzagranadas y 17 vehículos, ocho de los cuales contaban con blindaje artesanal. Reportó asimismo que se despejaron 21 bloqueos de carreteras.

Enfrentamiento y 16 detenidos: los detalles de la captura del ‘Chapo Isidro’ El titular de la @Defensamx1, Ricardo Trevilla Trejo, dio a conocer los resultados de la ‘Operación Centella’, donde se concretó la captura del ‘Chapo Isidro’, líder de la organización criminal de los Beltrán Leyva, quien tiene una orden de extradición a EUA y forma parte de los 10 fugitivos más buscados por el @FBI. En el despliegue y las acciones posteriores también detuvieron a Germán ‘N’, segundo al mando; José Luis ‘N’, operador financiero; Pánfilo ‘N’, operador logístico, y otros integrantes, para sumar 16 capturas en total. Tras un enfrentamiento, también se reportó la muerte de 16 presuntos delincuentes. — Político MX (@politicomx) November 23, 2026

El domingo, el ejército mexicano informó de la captura de ocho presuntos integrantes de la banda del "Chapo Isidro" que participaron en la violenta resistencia al operativo desplegado para su detención.

*Con información de AFP