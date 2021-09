Guatemala: Pastor induce a fieles a no vacunarse y estos mueren de Covid-19

Médica narra cómo la desinformación respecto a las vacunas desembocó en la muerte de algunas personas a causa de Covid-19

La infectóloga y presidenta de la Asociación Guatemalteca de Enfermedades Infecciosas (AGEI), Nancy Sandoval, expuso en su red social el caso de una familia en donde la falta de vacuna derivada de la desinformación les ocasionó la muerte.

La especialista inicia la historia con una reflexión: "Me pregunto, ¿se puede hacer una reunión con líderes religiosos de manera orientativa y/o discusión no individual o, si no, con autoridades u organizaciones que toman decisiones?, digo. Lo hemos sugerido tanto, pero nada, y a estas alturas algo hay que hacer… ¡No puede ser!".

Y es que Sandoval cuenta que una mujer confió en las palabras de un pastor que le dijo que no necesitaba vacunarse ni su familia. Primero murió la madre a causa del coronavirus, ningún miembro de su familia estaba vacunado. Por desinformados les llegó el Covid-19 antes que las vacunas, externó Sandoval.

En pleno duelo por la pérdida de su madre, esa mujer que confiaba en el pastor se infectó también, así como su hija. Y este sábado 4 de septiembre ella entró al área desaturda luego de estar en casa con oxígeno suplementario.

Según describe Sandoval, se trata de una compañera sanitaria que además de la madre, también perdió hace pocas semanas a su hija por el Sars-Cov-2. "Es una excelente persona y trabajadora, confiaba en Dios y su pastor le dijo que no necesitaba vacuna solo su fe", detalló.

La especialista externó sentirse conmovida y con pena ante al caso, asegurando que esas mujeres no eran antivacunas, sino que dudaron por la desinformación.

La especialista finaliza invitando a quienes profesan la fe, sea la religión que prefieran, a protegerse con la vacunación para evitar que la desinformación contribuya a cobrar más vidas y que los casos de coronavirus sigan en aumento.