Hallan sin vida a la ciclista olímpica Olivia Podmore

La ciclista de Nueva Zelanda Olivia Podmore no logró participar en los Juegos de Tokio. Pero sí en los de Río 2016. Alcanzó la mínima para estar en Japón, pero no fue elegida por su combinado nacional.

Esa situación supuso un golpe muy duro para ella. El Comité Olímpico de Nueva Zelandia (NZOC) dio a conocer que Podmore, de 24 años, había sido encontrada sin vida en su casa.

La muerte de Podmore ha vuelto a agitar el mundo del deporte después de que Naomi Osaka y Simone Biles pusieran el foco sobre la importancia de la salud mental de los deportistas durante los Juegos de Tokio.

Solo unas horas antes de su muerte, Podmore publicó un mensaje en sus redes en el que mostraba cierta tristeza.

"El deporte es una salida increíble para mucha gente. Una lucha muy gratificante. El sentimiento cuando ganas no se puede comparar a cualquier otro, pero las sensaciones cuando pierdes, cuando no eres elegido ni te has clasificado, cuando te lesionas, cuando no cumples con las expectativas de la sociedad, como tener una casa, casarte, tener hijos porque lo has intentado dar todo por tu deporte, esas sensaciones también son diferentes”, escribió.

La federación de ciclismo de Nueva Zelandia salió al paso y dijo que revisaría su apoyo a la salud mental para los atletas tras la muerte repentina de la olímpica.

La causa de la muerte de Podmore no fue confirmada, pero un amigo expresó su preocupación por su salud mental y los funcionarios deportivos dijeron que la ciclista se había puesto en contacto con los servicios de apoyo que se ofrecen a los atletas.

El ex campeón olímpico de remo Eric Murray, amigo de Podmore, dijo que se encontró con ella el lunes y describió su muerte como un "shock y una tragedia".

"Ojalá hubiera dicho algo", dijo a los periodistas en Cambridge, un centro de alto rendimiento en Nueva Zelandia para el ciclismo y otros deportes. “Hemos perdido a una hermana, una amiga y una luchadora que perdió esa voluntad de lucha dentro de ella", explicó.

*Con información de La Vanguardia