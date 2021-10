La muerte de Halyna Hutchins podría cambiar el uso de las armas en Hollywood

La muerte de Halyna Hutchins podría cambiar la forma en que se usan las armas en Hollywood. Directores de cine han externado su rechazo al uso de armas reales en el rodaje y consideran que los protocolos deben cambiar.

Luego que la directora de fotografía Halyna Hutchins fue asesinada cuando el actor Alec Baldwin disparara un arma de fuego durante el rodaje de la película "Rust", en Nuevo México, las reacciones sobre la seguridad del uso de armas en Hollywood se están debatiendo.

El incidente también hirió gravemente al director de la película, Joel Souza. Esto ha provocado nuevos llamamientos de muchos en la industria cinematográfica para prohibir las armas reales en los escenarios de las películas. Directores destacados, incluidos Rian Johnson y Paul Fieg, también pidieron su destitución general en Twitter.

It definitely isn’t. Gun safety on sets is always a top priority and guns are supposed to be plugged. Real bullets should never be anywhere near a set. And now we should ban the use of blanks and simply do muzzle flashes in post to avoid any more tragedies. #RIPHalynaHutchins ❤️ https://t.co/AmYNLNRc3D — Paul Feig (@paulfeig) October 22, 2021

"La seguridad de las armas en los sets es siempre una prioridad y se supone que las armas deben estar conectadas. Las balas reales nunca deben estar cerca de un set. Y ahora deberíamos prohibir el uso de espacios en blanco y simplemente hacer flashes de boca en la publicación para evitar más tragedias", dijo Paul Feig.

"En la mayoría de los casos, es más barato hacer el fogonazo en el poste. Culpo a la mentalidad de "lo real siempre es mejor" (a la que tampoco he sido inmune)", externó Rian Johnson.

Cheaper in most cases to do the muzzle flash in post. I blame the “real is always better” mindset (which I also haven’t been immune to) — Rian Johnson (@rianjohnson) October 22, 2021

Por otro lado, la reconocida actriz Minnie Driver dijo: "No entiendo... los protocolos de seguridad cuando tenemos pistolas de utilería en el set, son legítimamente excesivos, los revisas una y otra vez... Pobre, encantadora y talentosa Halyna. Todo el amor a su familia, su tripulación y amigos".

Mientras que Bob Primes, director de fotografía y dos veces ganador de un Emmy expresó: "Hay una línea de responsabilidad sobre quién entrega el arma de fuego al actor y qué controles se hacen".